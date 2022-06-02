https://ria.ru/20220602/stychkin-1792563737.html
Евгений Стычкин стал отцом
Евгений Стычкин стал отцом - РИА Новости, 02.06.2022
Евгений Стычкин стал отцом
Евгений Стычкин и Ольга Сутулова стали родителями – в День защиты детей у них появился сын. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:11
2022-06-02T11:11
2022-06-02T11:11
шоубиз
знаменитости
евгений стычкин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Евгений Стычкин и Ольга Сутулова стали родителями – в День защиты детей у них появился сын.В комментариях актеров горячо поздравили поклонники. К пожеланиям счастья присоединились и знаменитости - Михаил Шац, Ксения Раппопорт и другие.Это второй ребенок пары: у них также есть сын Михаил, который родился в 2020 году. Для Стычкина в общей сложности ребенок стал шестым.
https://ria.ru/20220426/syabitova-1785463003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, евгений стычкин, шоу-бизнес
Евгений Стычкин стал отцом
Евгений Стычкин в шестой раз стал отцом
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Евгений Стычкин и Ольга Сутулова стали родителями – в День защиты детей у них появился сын.
"У нас родился сын", – рассказал актер в социальных сетях.
В комментариях актеров горячо поздравили поклонники. К пожеланиям счастья присоединились и знаменитости - Михаил Шац, Ксения Раппопорт и другие.
Это второй ребенок пары: у них также есть сын Михаил, который родился в 2020 году. Для Стычкина в общей сложности ребенок стал шестым.