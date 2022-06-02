https://ria.ru/20220602/stychkin-1792563737.html

Евгений Стычкин стал отцом

Евгений Стычкин стал отцом - РИА Новости, 02.06.2022

Евгений Стычкин стал отцом

Евгений Стычкин и Ольга Сутулова стали родителями – в День защиты детей у них появился сын. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:11

2022-06-02T11:11

2022-06-02T11:11

шоубиз

знаменитости

евгений стычкин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Евгений Стычкин и Ольга Сутулова стали родителями – в День защиты детей у них появился сын.В комментариях актеров горячо поздравили поклонники. К пожеланиям счастья присоединились и знаменитости - Михаил Шац, Ксения Раппопорт и другие.Это второй ребенок пары: у них также есть сын Михаил, который родился в 2020 году. Для Стычкина в общей сложности ребенок стал шестым.

https://ria.ru/20220426/syabitova-1785463003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, евгений стычкин, шоу-бизнес