https://ria.ru/20220602/stavka-1792638666.html

Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки

Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки - РИА Новости, 02.06.2022

Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки

Министерство экономического развития РФ рассчитывает на то, что ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку, что подстегнет рыночное кредитование, сообщил... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:44

2022-06-02T14:44

2022-06-02T15:05

экономика

центральный банк рф (цб рф)

максим решетников

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министерство экономического развития РФ рассчитывает на то, что ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку, что подстегнет рыночное кредитование, сообщил журналистам на брифинге его глава Максим Решетников.ЦБ на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта – до 11% годовых, допустив возможность ее снижения на ближайших заседаниях. Следующее плановое заседание по ставке состоится 10 июня."Приветствуем решение на прошлой неделе Банка России о внеплановом снижении ключевой ставки и, разумеется, на следующей неделе рассчитываем, что эта тенденция продолжится", - сказал Решетников. Министр уточнил, что соответствующие сигнала "Банк России дал"."Цифры подтверждают, что развивается кризис спроса: те оперативные данные, которые мы видим по маю, в общем и целом говорят, что кредитование в настоящий момент - и потребительское - замерло, ипотека последние недели показывает определенный рост, но этот рост пока не способен переломить общую ситуацию", - добавил Решетников.Он отметил, что "только с перезапуском рыночного кредитования мы сможем помочь экономике адаптироваться к тому структурному сдвигу, который начался".

https://ria.ru/20220601/valyuta-1792227044.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, центральный банк рф (цб рф), максим решетников