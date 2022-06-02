Рейтинг@Mail.ru
Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/stavka-1792638666.html
Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки
Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки - РИА Новости, 02.06.2022
Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки
Министерство экономического развития РФ рассчитывает на то, что ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку, что подстегнет рыночное кредитование, сообщил... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:44
2022-06-02T15:05
экономика
центральный банк рф (цб рф)
максим решетников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753503203_0:1532:2047:2683_1920x0_80_0_0_91a870586fe97cc9a882f9d9a54f0828.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министерство экономического развития РФ рассчитывает на то, что ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку, что подстегнет рыночное кредитование, сообщил журналистам на брифинге его глава Максим Решетников.ЦБ на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта – до 11% годовых, допустив возможность ее снижения на ближайших заседаниях. Следующее плановое заседание по ставке состоится 10 июня."Приветствуем решение на прошлой неделе Банка России о внеплановом снижении ключевой ставки и, разумеется, на следующей неделе рассчитываем, что эта тенденция продолжится", - сказал Решетников. Министр уточнил, что соответствующие сигнала "Банк России дал"."Цифры подтверждают, что развивается кризис спроса: те оперативные данные, которые мы видим по маю, в общем и целом говорят, что кредитование в настоящий момент - и потребительское - замерло, ипотека последние недели показывает определенный рост, но этот рост пока не способен переломить общую ситуацию", - добавил Решетников.Он отметил, что "только с перезапуском рыночного кредитования мы сможем помочь экономике адаптироваться к тому структурному сдвигу, который начался".
https://ria.ru/20220601/valyuta-1792227044.html
https://ria.ru/20220527/rubl-1791002983.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753503203_0:1304:2047:2839_1920x0_80_0_0_af68f54f748dc4e97393cad486d5cf84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), максим решетников
14:44 02.06.2022 (обновлено: 15:05 02.06.2022)
 
Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки

Глава Минэкономразвития Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министерство экономического развития РФ рассчитывает на то, что ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку, что подстегнет рыночное кредитование, сообщил журналистам на брифинге его глава Максим Решетников.
ЦБ на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта – до 11% годовых, допустив возможность ее снижения на ближайших заседаниях. Следующее плановое заседание по ставке состоится 10 июня.
Мужчина заходит в пункт обмена валют - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 03:18
Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту
"Приветствуем решение на прошлой неделе Банка России о внеплановом снижении ключевой ставки и, разумеется, на следующей неделе рассчитываем, что эта тенденция продолжится", - сказал Решетников. Министр уточнил, что соответствующие сигнала "Банк России дал".
"Цифры подтверждают, что развивается кризис спроса: те оперативные данные, которые мы видим по маю, в общем и целом говорят, что кредитование в настоящий момент - и потребительское - замерло, ипотека последние недели показывает определенный рост, но этот рост пока не способен переломить общую ситуацию", - добавил Решетников.
Он отметил, что "только с перезапуском рыночного кредитования мы сможем помочь экономике адаптироваться к тому структурному сдвигу, который начался".
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт назвал новую отметку, в которую упрется рубль
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Максим Решетников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала