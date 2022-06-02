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Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма" - РИА Новости, 02.06.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220602/status-1792627039.html
Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма"
Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма" - РИА Новости, 02.06.2022
Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма"
Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:07
2022-06-02T14:07
нижегородская область
новости - туризм
нижний новгород
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Как заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на фестивале "Большая перемена", этот статус присуждается на основании конкурса, в котором участвуют региональные проектные команды. Куратором проекта в регионе стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."Ростуризм оказал региону особое доверие - мы получили еще один очень важный статус. Особенно приятно, что решение принято 1 июня, в День защиты детей. Нижний Новгород стабильно находится в топе национальных рейтингов по туризму. Мы готовы принимать у себя юных гостей – нам есть чем их удивить и развлечь. И нет сомнений, что впереди нас ждет масштабная и насыщенная событийная программа", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В этом году за звание столицы детского туризма боролись 19 городов. В финал вышли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тула, Великий Новгород, Муром и Рыбинск.Руководитель Ростуризма отметила, что "прошлый юбилейный год восьмисотлетия по-настоящему преобразил Нижний Новгород, который и раньше входил в рейтинги популярных направлений для путешествий в России". Она выразила надежду, что Нижний Новгород станет ещё и одним из самых комфортных городов для детского и семейного отдыха.Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, Нижегородская область сейчас готова принимать детские туристические группы. Более 15 туроператоров Нижегородской области работают именно на рынке детского туризма. Уже разработано 42 маршрута для ознакомления детей с историей и культурой региона. В городе и области находится 836 объектов для показа. Кроме того, дополнительно будет разработано несколько специальных проектов и программ."Центральным событием детского туристического сезона в Нижнем Новгороде станет фестиваль "История игрушек России". Ряд образовательно-развлекательных мероприятий ознакомит детей с историей и географией России через историю игрушек", - рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.Кроме ключевых событий программы, адресованных детям и их родителям, в регионе также пройдут профессиональные мероприятия для специалистов, занятых в сфере детского туризма.В администрации Нижнего Новгорода сообщили, что частью программы "Столица детского туризма" станет цикл детских экскурсионных туров "Посмотри на Нижний", который стартовал в День защиты детей. 150 детей из 12 районов Нижегородской области и Нижнего Новгорода смогли оценить, как преобразилась столица Приволжья.
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новости - туризм, нижний новгород, нижегородская область, глеб никитин
14:07 02.06.2022
 

Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид Нижний Новгород
Вид Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Как заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на фестивале "Большая перемена", этот статус присуждается на основании конкурса, в котором участвуют региональные проектные команды. Куратором проекта в регионе стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Ростуризм оказал региону особое доверие - мы получили еще один очень важный статус. Особенно приятно, что решение принято 1 июня, в День защиты детей. Нижний Новгород стабильно находится в топе национальных рейтингов по туризму. Мы готовы принимать у себя юных гостей – нам есть чем их удивить и развлечь. И нет сомнений, что впереди нас ждет масштабная и насыщенная событийная программа", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В этом году за звание столицы детского туризма боролись 19 городов. В финал вышли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тула, Великий Новгород, Муром и Рыбинск.
Руководитель Ростуризма отметила, что "прошлый юбилейный год восьмисотлетия по-настоящему преобразил Нижний Новгород, который и раньше входил в рейтинги популярных направлений для путешествий в России". Она выразила надежду, что Нижний Новгород станет ещё и одним из самых комфортных городов для детского и семейного отдыха.
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Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, Нижегородская область сейчас готова принимать детские туристические группы. Более 15 туроператоров Нижегородской области работают именно на рынке детского туризма. Уже разработано 42 маршрута для ознакомления детей с историей и культурой региона. В городе и области находится 836 объектов для показа. Кроме того, дополнительно будет разработано несколько специальных проектов и программ.
"Центральным событием детского туристического сезона в Нижнем Новгороде станет фестиваль "История игрушек России". Ряд образовательно-развлекательных мероприятий ознакомит детей с историей и географией России через историю игрушек", - рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Кроме ключевых событий программы, адресованных детям и их родителям, в регионе также пройдут профессиональные мероприятия для специалистов, занятых в сфере детского туризма.
В администрации Нижнего Новгорода сообщили, что частью программы "Столица детского туризма" станет цикл детских экскурсионных туров "Посмотри на Нижний", который стартовал в День защиты детей. 150 детей из 12 районов Нижегородской области и Нижнего Новгорода смогли оценить, как преобразилась столица Приволжья.
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