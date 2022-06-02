https://ria.ru/20220602/status-1792627039.html

Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма"

Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма" - РИА Новости, 02.06.2022

Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма"

Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:07

2022-06-02T14:07

2022-06-02T14:07

нижегородская область

новости - туризм

нижний новгород

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Нижний Новгород получил статус "Столицы детского туризма", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Как заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на фестивале "Большая перемена", этот статус присуждается на основании конкурса, в котором участвуют региональные проектные команды. Куратором проекта в регионе стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."Ростуризм оказал региону особое доверие - мы получили еще один очень важный статус. Особенно приятно, что решение принято 1 июня, в День защиты детей. Нижний Новгород стабильно находится в топе национальных рейтингов по туризму. Мы готовы принимать у себя юных гостей – нам есть чем их удивить и развлечь. И нет сомнений, что впереди нас ждет масштабная и насыщенная событийная программа", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В этом году за звание столицы детского туризма боролись 19 городов. В финал вышли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тула, Великий Новгород, Муром и Рыбинск.Руководитель Ростуризма отметила, что "прошлый юбилейный год восьмисотлетия по-настоящему преобразил Нижний Новгород, который и раньше входил в рейтинги популярных направлений для путешествий в России". Она выразила надежду, что Нижний Новгород станет ещё и одним из самых комфортных городов для детского и семейного отдыха.Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, Нижегородская область сейчас готова принимать детские туристические группы. Более 15 туроператоров Нижегородской области работают именно на рынке детского туризма. Уже разработано 42 маршрута для ознакомления детей с историей и культурой региона. В городе и области находится 836 объектов для показа. Кроме того, дополнительно будет разработано несколько специальных проектов и программ."Центральным событием детского туристического сезона в Нижнем Новгороде станет фестиваль "История игрушек России". Ряд образовательно-развлекательных мероприятий ознакомит детей с историей и географией России через историю игрушек", - рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.Кроме ключевых событий программы, адресованных детям и их родителям, в регионе также пройдут профессиональные мероприятия для специалистов, занятых в сфере детского туризма.В администрации Нижнего Новгорода сообщили, что частью программы "Столица детского туризма" станет цикл детских экскурсионных туров "Посмотри на Нижний", который стартовал в День защиты детей. 150 детей из 12 районов Нижегородской области и Нижнего Новгорода смогли оценить, как преобразилась столица Приволжья.

https://ria.ru/20220601/kompleks-1792490937.html

https://ria.ru/20220601/konferentsiya-1792381611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, нижний новгород, нижегородская область, глеб никитин