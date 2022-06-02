https://ria.ru/20220602/soyuz-1792502971.html

ЦЭНКИ прорабатывает вопрос запуска пилотируемых "Союзов" с Восточного

ЦЭНКИ прорабатывает вопрос запуска пилотируемых "Союзов" с Восточного - РИА Новости, 02.06.2022

ЦЭНКИ прорабатывает вопрос запуска пилотируемых "Союзов" с Восточного

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") прорабатывает вопрос запуска пилотируемых кораблей "Союз" на... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T03:16

2022-06-02T03:16

2022-06-02T03:16

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роскосмос

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") прорабатывает вопрос запуска пилотируемых кораблей "Союз" на ракетах "Союз" с космодрома Восточный, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов.Он добавил, что одним из основных положений российской Федеральной космической программы является обеспечение гарантированного доступа в космос. Для этого, по словам Мухамеджанова, нужно иметь резервные возможности по запуску пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых "Прогресс", которые выводятся на этих же ракетах.Ранее сообщалось о возможности дооборудовать стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане до пилотируемого уровня и запускать с него корабли "Союз МС". Таким образом, не только российские космонавты, но и европейские астронавты могли бы иметь возможность самостоятельно добираться до МКС.Однако позднее в связи с введением антироссийских санкций и прекращением сотрудничества гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру будет законсервирован навсегда.

https://ria.ru/20220601/mks-1792347120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, роскосмос