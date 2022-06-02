https://ria.ru/20220602/soyuz-1792502971.html
ЦЭНКИ прорабатывает вопрос запуска пилотируемых "Союзов" с Восточного
ЦЭНКИ прорабатывает вопрос запуска пилотируемых "Союзов" с Восточного - РИА Новости, 02.06.2022
ЦЭНКИ прорабатывает вопрос запуска пилотируемых "Союзов" с Восточного
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") прорабатывает вопрос запуска пилотируемых кораблей "Союз" на... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T03:16
2022-06-02T03:16
2022-06-02T03:16
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") прорабатывает вопрос запуска пилотируемых кораблей "Союз" на ракетах "Союз" с космодрома Восточный, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов.Он добавил, что одним из основных положений российской Федеральной космической программы является обеспечение гарантированного доступа в космос. Для этого, по словам Мухамеджанова, нужно иметь резервные возможности по запуску пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых "Прогресс", которые выводятся на этих же ракетах.Ранее сообщалось о возможности дооборудовать стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане до пилотируемого уровня и запускать с него корабли "Союз МС". Таким образом, не только российские космонавты, но и европейские астронавты могли бы иметь возможность самостоятельно добираться до МКС.Однако позднее в связи с введением антироссийских санкций и прекращением сотрудничества гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру будет законсервирован навсегда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос
ЦЭНКИ прорабатывает вопрос запуска пилотируемых "Союзов" с Восточного
ЦЭНКИ прорабатывает вопрос запуска пилотируемых кораблей "Союз" с космодрома Восточный
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") прорабатывает вопрос запуска пилотируемых кораблей "Союз" на ракетах "Союз" с космодрома Восточный, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов.
"С учетом наличия в госкорпорации "Роскосмос" двух стартовых комплексов для ракет-носителей "Союз" логично выглядит доработка стартового комплекса на космодроме Восточный для обеспечения запуска пилотируемых космических кораблей, и такие работы уже начаты", - сказал Мухамеджанов.
Он добавил, что одним из основных положений российской Федеральной космической программы является обеспечение гарантированного доступа в космос. Для этого, по словам Мухамеджанова, нужно иметь резервные возможности по запуску пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых "Прогресс", которые выводятся на этих же ракетах.
Ранее сообщалось о возможности дооборудовать стартовый комплекс российских ракет "Союз"
на космодроме Куру во Французской Гвиане
до пилотируемого уровня и запускать с него корабли "Союз МС". Таким образом, не только российские космонавты, но и европейские астронавты могли бы иметь возможность самостоятельно добираться до МКС
.
Однако позднее в связи с введением антироссийских санкций и прекращением сотрудничества гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
заявил, что стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру будет законсервирован навсегда.