https://ria.ru/20220602/sotspodderzhka-1792546794.html

Липецкие власти выделили 5,6 млрд рублей на соцподдержку семей с детьми

Липецкие власти выделили 5,6 млрд рублей на соцподдержку семей с детьми - РИА Новости, 02.06.2022

Липецкие власти выделили 5,6 млрд рублей на соцподдержку семей с детьми

В Липецкой области на меры социальной защиты семей с детьми выделены 5,6 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:20

2022-06-02T10:20

2022-06-02T10:20

липецкая область

игорь артамонов

дети

многодетные семьи

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ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. В Липецкой области на меры социальной защиты семей с детьми выделены 5,6 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его данным, этой поддержкой воспользуются порядка 34 тысяч семей.Артамонов отметил, что комплексная поддержка включает в себя не только выплаты, но и оказание психологической, юридической помощи в трудных ситуациях, предоставление социального обслуживания, а также поощрение лучших семей региона.Губернатор подчеркнул, что формы поддержки постоянно совершенствуются, и это положительно сказывается на количестве многодетных семей – их число ежегодно растет. На данный момент в регионе насчитывается около 16 тысяч семей, в которых воспитывается трое и более детей."Дети нуждаются в особой заботе государства. Вопросы развития демографической и семейной политики должны быть всегда в числе приоритетных. От этого зависит наше будущее", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220526/shkoly-1790796515.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, дети, многодетные семьи