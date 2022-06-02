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Липецкие власти выделили 5,6 млрд рублей на соцподдержку семей с детьми
Липецкие власти выделили 5,6 млрд рублей на соцподдержку семей с детьми - РИА Новости, 02.06.2022
Липецкие власти выделили 5,6 млрд рублей на соцподдержку семей с детьми
В Липецкой области на меры социальной защиты семей с детьми выделены 5,6 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:20
2022-06-02T10:20
2022-06-02T10:20
липецкая область
игорь артамонов
дети
многодетные семьи
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ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. В Липецкой области на меры социальной защиты семей с детьми выделены 5,6 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его данным, этой поддержкой воспользуются порядка 34 тысяч семей.Артамонов отметил, что комплексная поддержка включает в себя не только выплаты, но и оказание психологической, юридической помощи в трудных ситуациях, предоставление социального обслуживания, а также поощрение лучших семей региона.Губернатор подчеркнул, что формы поддержки постоянно совершенствуются, и это положительно сказывается на количестве многодетных семей – их число ежегодно растет. На данный момент в регионе насчитывается около 16 тысяч семей, в которых воспитывается трое и более детей."Дети нуждаются в особой заботе государства. Вопросы развития демографической и семейной политики должны быть всегда в числе приоритетных. От этого зависит наше будущее", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220526/shkoly-1790796515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, дети, многодетные семьи
ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. В Липецкой области на меры социальной защиты семей с детьми выделены 5,6 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его данным, этой поддержкой воспользуются порядка 34 тысяч семей.
Артамонов отметил, что комплексная поддержка включает в себя не только выплаты, но и оказание психологической, юридической помощи в трудных ситуациях, предоставление социального обслуживания, а также поощрение лучших семей региона.
Губернатор подчеркнул, что формы поддержки постоянно совершенствуются, и это положительно сказывается на количестве многодетных семей – их число ежегодно растет. На данный момент в регионе насчитывается около 16 тысяч семей, в которых воспитывается трое и более детей.
"Дети нуждаются в особой заботе государства. Вопросы развития демографической и семейной политики должны быть всегда в числе приоритетных. От этого зависит наше будущее", - сказал Артамонов
.