https://ria.ru/20220602/sim-karty-1792563454.html

РКК раздаст беженцам из Донбасса и с Украины сим-карты с льготным тарифом

РКК раздаст беженцам из Донбасса и с Украины сим-карты с льготным тарифом - РИА Новости, 02.06.2022

РКК раздаст беженцам из Донбасса и с Украины сим-карты с льготным тарифом

Российский Красный Крест начал раздавать беженцам и переселенцам из Донбасса и с Украины 7 тысяч сим-карт с льготным тарифом, всего организация раздаст 13 тысяч РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:58

2022-06-02T10:58

2022-06-02T10:58

специальная военная операция на украине

общество

украина

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россия

российский красный крест

ркк "энергия"

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российский Красный Крест начал раздавать беженцам и переселенцам из Донбасса и с Украины 7 тысяч сим-карт с льготным тарифом, всего организация раздаст 13 тысяч сим-карт, заявил РИА Новости председатель Российского Красного Креста Павел Савчук."Мы уже начали выдачу 7 тысяч сим-карт с льготным тарифом. Они поступили в регионы с наибольшим количеством беженцев и переселенцев: Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Брянскую, Курскую и Тульскую области. Всего мы планируем выдать 13 тысяч таких сим-карт. Сумма, которая будет доступна каждому, кто получит сим-карту, составляет 550 рублей", - рассказал Савчук РИА Новости.Кроме того, льготный тариф позволит пользоваться мессенджерами даже при нулевом балансе, бесплатно совершать звонки внутри сети, а стоимость звонка на Украину составит 8 рублей за минуту.Также глава РКК рассказал, что переселенцам и беженцам оказывается консультационная по правовым вопросам помощь и психологическая поддержка."Для этого мы открыли горячую линию. За все время на нее поступило более 23,5 тысячи обращений, и все люди получили соответствующую помощь. Также очень много людей оставляют заявки на восстановление семейных связей. И нам уже удалось найти 82 человека", - сообщил Савчук.По предоставленным им данным, общее число обращений на восстановление семейных связей составляет 4373, из них 795 зарегистрированы, в работе находятся 682 заявки.В рамках поддержки беженцев из Донбасса Российскому Красному Кресту удалось собрать и доставить 1382 тонны гуманитарной помощи."Сейчас на территории России находятся более 1,5 миллиона человек, которые прибыли с территории Донбасса и Украины... С нашей помощью уже удалось собрать и доставить 1382 тонны гуманитарной помощи, которая была распределена между регионами, принявшими беженцев и переселенцев, в соответствии с их запросами и потребностями. Мы открыли пункты приема и выдачи гуманитарной помощи практически по всей стране", - рассказал Савчук.По его данным, сейчас в 53 регионах действуют 130 пунктов приема гумпомощи, а в 52 субъектах – 118 пунктов выдачи. Помощь получили 89 712 человек в 38 регионах России.Кроме того, оказывается ваучерная поддержка."Мы закупили 10 тысяч ваучеров в аптеки и 8850 ваучеров в продуктовые магазины, часть из них уже раздали. Причем совсем недавно мы расширили категории лиц, которые могут эти ваучеры получить. Если раньше они выдавались семьям с детьми до 3 лет, то сейчас мы увеличили этот возраст до 7 лет. Также с 18 мая на продуктовые ваучеры могут претендовать люди старше 60 лет", - подчеркнул Савчук.

https://ria.ru/20220521/donbass-1789912296.html

https://ria.ru/20220520/gumpomosch-1789734397.html

https://ria.ru/20220524/gekra-1790304367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, украина, донбасс, россия, российский красный крест, ркк "энергия"