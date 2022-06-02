https://ria.ru/20220602/shri-lanka-1792685896.html
Пассажиров задержанного на Шри-Ланке лайнера "Аэрофлота" заселили в отель
Пассажиров задержанного на Шри-Ланке лайнера "Аэрофлота" заселили в отель - РИА Новости, 02.06.2022
Пассажиров задержанного на Шри-Ланке лайнера "Аэрофлота" заселили в отель
Россиян, ожидающих рейс "Аэрофлота", самолет которого не может отправиться со Шри-Ланки, заселили в отель, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интуриста". РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:13
2022-06-02T17:13
2022-06-02T17:13
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россиян, ожидающих рейс "Аэрофлота", самолет которого не может отправиться со Шри-Ланки, заселили в отель, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интуриста"."У нас задерживается самолет в Коломбо. Там наши туристы. Они не могут вылететь домой. Сейчас их расселили в отель", — сказали в компании.В "Интуристе" уточнили, что ждут решения ситуации от авиаперевозчика и находятся на постоянной связи с агентами и туристам.В компании сообщили, что самолет (в бермудском реестре) с 7 утра стоит в аэропорту Коломбо, тогда как должен был вылететь в 10:20 и прилететь в Москву 19:35. На данный момент на табло указано, что посадка рейса ожидается 3 мая в 19:35 по московскому времени.
https://ria.ru/20220601/aeroflot-1792403706.html
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РИА Новости
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новости - туризм, коломбо, москва, интурист, туризм, туристы, шри-ланка, аэропорт
Пассажиров задержанного на Шри-Ланке лайнера "Аэрофлота" заселили в отель
"Интурист": пассажиров задержанного на Шри-Ланке самолета "Аэрофлота" заселили в отель
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россиян, ожидающих рейс "Аэрофлота", самолет которого не может отправиться со Шри-Ланки, заселили в отель, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интуриста".
"У нас задерживается самолет в Коломбо. Там наши туристы. Они не могут вылететь домой. Сейчас их расселили в отель", — сказали в компании.
В "Интуристе" уточнили, что ждут решения ситуации от авиаперевозчика и находятся на постоянной связи с агентами и туристам.
В компании сообщили, что самолет (в бермудском реестре) с 7 утра стоит в аэропорту Коломбо, тогда как должен был вылететь в 10:20 и прилететь в Москву 19:35. На данный момент на табло указано, что посадка рейса ожидается 3 мая в 19:35 по московскому времени.