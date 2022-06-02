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Мишустин назвал развитие Севморпути важной задачей для России из-за санкций - РИА Новости, 02.06.2022
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Мишустин назвал развитие Севморпути важной задачей для России из-за санкций
Мишустин назвал развитие Севморпути важной задачей для России из-за санкций - РИА Новости, 02.06.2022
Мишустин назвал развитие Севморпути важной задачей для России из-за санкций
Развитие Северного морского пути в условиях санкционного давления на Россию становится одной из ключевых задач страны, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:23
2022-06-02T14:29
экономика
россия
михаил мишустин
северный морской путь
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Развитие Северного морского пути в условиях санкционного давления на Россию становится одной из ключевых задач страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он напомнил, что этот маршрут может использоваться в качестве альтернативы для доставки продукции в дружественные России страны.
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экономика, россия, михаил мишустин, северный морской путь
14:23 02.06.2022 (обновлено: 14:29 02.06.2022)
 
Мишустин назвал развитие Севморпути важной задачей для России из-за санкций

Мишустин заявил, что развитие Севморпути стало одной из ключевых задач в условиях санкций

© РИА Новости / Соломон Лулишов / Перейти в фотобанкКараван транспортных судов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Соломон Лулишов
Перейти в фотобанк
Караван транспортных судов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Развитие Северного морского пути в условиях санкционного давления на Россию становится одной из ключевых задач страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В условиях санкционного давления задача развития Северного морского пути становится одним из ключевых государственных приоритетов. Это надежный, безопасный транспортный коридор, который проходит в пределах территориальных вод и исключительно экономической зоны России", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он напомнил, что этот маршрут может использоваться в качестве альтернативы для доставки продукции в дружественные России страны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 20:41
Путин поручил определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинСеверный морской путь
 
 
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