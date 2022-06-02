https://ria.ru/20220602/sevmorput-1792631445.html

Мишустин назвал развитие Севморпути важной задачей для России из-за санкций

Мишустин назвал развитие Севморпути важной задачей для России из-за санкций - РИА Новости, 02.06.2022

Мишустин назвал развитие Севморпути важной задачей для России из-за санкций

Развитие Северного морского пути в условиях санкционного давления на Россию становится одной из ключевых задач страны, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:23

2022-06-02T14:23

2022-06-02T14:29

экономика

россия

михаил мишустин

северный морской путь

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Развитие Северного морского пути в условиях санкционного давления на Россию становится одной из ключевых задач страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он напомнил, что этот маршрут может использоваться в качестве альтернативы для доставки продукции в дружественные России страны.

https://ria.ru/20220523/poruchenie-1790264868.html

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экономика, россия, михаил мишустин, северный морской путь