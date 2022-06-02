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Мишустин назвал развитие Севморпути важной задачей для России из-за санкций
Мишустин назвал развитие Севморпути важной задачей для России из-за санкций - РИА Новости, 02.06.2022
Мишустин назвал развитие Севморпути важной задачей для России из-за санкций
Развитие Северного морского пути в условиях санкционного давления на Россию становится одной из ключевых задач страны, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:23
2022-06-02T14:23
2022-06-02T14:29
экономика
россия
михаил мишустин
северный морской путь
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Развитие Северного морского пути в условиях санкционного давления на Россию становится одной из ключевых задач страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он напомнил, что этот маршрут может использоваться в качестве альтернативы для доставки продукции в дружественные России страны.
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экономика, россия, михаил мишустин, северный морской путь
14:23 02.06.2022 (обновлено: 14:29 02.06.2022)
Мишустин назвал развитие Севморпути важной задачей для России из-за санкций
Мишустин заявил, что развитие Севморпути стало одной из ключевых задач в условиях санкций