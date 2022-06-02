https://ria.ru/20220602/serial-1792503214.html

Владимир Толстой выразил надежду выпустить сериал о прапрадеде

Владимир Толстой выразил надежду выпустить сериал о прапрадеде - РИА Новости, 02.06.2022

Владимир Толстой выразил надежду выпустить сериал о прапрадеде

Праправнук Льва Толстого, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой надеется, что сериал о великом русском писателе вскоре запустится в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T03:25

2022-06-02T03:25

2022-06-02T03:25

культура

лев толстой (писатель)

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Праправнук Льва Толстого, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой надеется, что сериал о великом русском писателе вскоре запустится в производство.Ранее его жена Екатерина Толстая сообщила, что ее муж, который также является гендиректором музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна", написал сценарий о своем прапрадеде.Он хотел бы, чтобы к 200-летию со дня рождения писателя в 2028 году "весь этот сериал был уже снят и готов"."Какие-то сезоны должны выходить в 2027-м, 2026-м, 2025-м. Я надеюсь, что, когда Толстому в 2023 году будет 195 лет, мы запустимся в производство", - отметил советник президента РФ.

https://ria.ru/20220601/kinoteatry-1792349332.html

россия

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Максим Горбачев

лев толстой (писатель), россия