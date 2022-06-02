https://ria.ru/20220602/serial-1792503214.html
Владимир Толстой выразил надежду выпустить сериал о прапрадеде
Владимир Толстой выразил надежду выпустить сериал о прапрадеде - РИА Новости, 02.06.2022
Владимир Толстой выразил надежду выпустить сериал о прапрадеде
Праправнук Льва Толстого, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой надеется, что сериал о великом русском писателе вскоре запустится в... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T03:25
2022-06-02T03:25
2022-06-02T03:25
культура
лев толстой (писатель)
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Праправнук Льва Толстого, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой надеется, что сериал о великом русском писателе вскоре запустится в производство.Ранее его жена Екатерина Толстая сообщила, что ее муж, который также является гендиректором музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна", написал сценарий о своем прапрадеде.Он хотел бы, чтобы к 200-летию со дня рождения писателя в 2028 году "весь этот сериал был уже снят и готов"."Какие-то сезоны должны выходить в 2027-м, 2026-м, 2025-м. Я надеюсь, что, когда Толстому в 2023 году будет 195 лет, мы запустимся в производство", - отметил советник президента РФ.
https://ria.ru/20220601/kinoteatry-1792349332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лев толстой (писатель), россия
Владимир Толстой выразил надежду выпустить сериал о прапрадеде
Владимир Толстой выразил надежду запустить производство сериала о прапрадеде в 2023 году
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Праправнук Льва Толстого, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой надеется, что сериал о великом русском писателе вскоре запустится в производство.
Ранее его жена Екатерина Толстая сообщила, что ее муж, который также является гендиректором музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна", написал сценарий о своем прапрадеде.
"Нужно понимать, это очень сложный, длительный и дорогой проект. Я рад тому, что у меня уже есть вся литературная основа для нескольких сезонов подробного биографического сериала о Толстом. Надо собирать команду и деньги", - сказал Владимир Толстой в интервью РИА Новости.
Он хотел бы, чтобы к 200-летию со дня рождения писателя в 2028 году "весь этот сериал был уже снят и готов".
"Какие-то сезоны должны выходить в 2027-м, 2026-м, 2025-м. Я надеюсь, что, когда Толстому в 2023 году будет 195 лет, мы запустимся в производство", - отметил советник президента РФ.