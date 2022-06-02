https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792761765.html

Минторг США опубликовал список российских юрлиц, попавших под новые санкции

Минторг США опубликовал список российских юрлиц, попавших под новые санкции - РИА Новости, 03.06.2022

Минторг США опубликовал список российских юрлиц, попавших под новые санкции

Министерство торговли США в четверг обнародовало перечень из 71 предприятия из России и Белоруссии, которые попали под новые санкции в связи с событиями на... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T23:44

2022-06-02T23:44

2022-06-03T04:27

министерство торговли сша

сша

россия

российская академия наук

санкции в отношении россии

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Министерство торговли США в четверг обнародовало перечень из 71 предприятия из России и Белоруссии, которые попали под новые санкции в связи с событиями на Украине.Ограничения затронули 65 российских юридических лиц, в том числе ряд ведущих предприятий авиастроительной и судостроительной отраслей, таких как Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, ЦКБ "Рубин", морское бюро машиностроения "Малахит", ЦМКБ "Алмаз".Санкции минторга США также коснулись несколько дочерних подразделений Российской академии наук.Кроме того, под новые ограничения попали "Газпром Нефть Шельф", Главное управление глубоководных исследований министерства обороны России, а также другие предприятия.В Белом доме ранее заявили, что новые ограничения призваны "еще сильнее ограничить" возможности российских Вооруженных сил в связи с проводимой Москвой спецоперацией на Украине. В частности, они лишат российские и белорусские предприятия возможности приобретать товары американского производства, либо импортную продукцию, произведенную при помощи технологий либо программного обеспечения США.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и другие страны после начала российской спецоперации ввели несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами Штаты: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах начались перебои с некоторыми категориями товаров. Все это отразилось и на рейтингах президента Джо Байдена, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792765030.html

https://ria.ru/20220603/proval-1792769631.html

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министерство торговли сша, сша, россия, российская академия наук, санкции в отношении россии, в мире