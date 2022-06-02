23:44 02.06.2022 (обновлено: 04:27 03.06.2022)
Минторг США опубликовал список российских юрлиц, попавших под новые санкции
Минторг США опубликовал список ограничений против 71 юрлица из России и Белоруссии
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Министерство торговли США в четверг обнародовало перечень из 71 предприятия из России и Белоруссии, которые попали под новые санкции в связи с событиями на Украине.
Ограничения затронули 65 российских юридических лиц, в том числе ряд ведущих предприятий авиастроительной и судостроительной отраслей, таких как Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, ЦКБ "Рубин", морское бюро машиностроения "Малахит", ЦМКБ "Алмаз".
Санкции минторга США также коснулись несколько дочерних подразделений Российской академии наук.
В Белом доме ранее заявили, что новые ограничения призваны "еще сильнее ограничить" возможности российских Вооруженных сил в связи с проводимой Москвой спецоперацией на Украине. В частности, они лишат российские и белорусские предприятия возможности приобретать товары американского производства, либо импортную продукцию, произведенную при помощи технологий либо программного обеспечения США.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
США и другие страны после начала российской спецоперации ввели несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами Штаты: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах начались перебои с некоторыми категориями товаров. Все это отразилось и на рейтингах президента Джо Байдена, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.
Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.