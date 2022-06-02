https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792698517.html

США ввели санкции против яхт и самолетов, которые связывают с россиянами

США ввели санкции против яхт и самолетов, которые связывают с россиянами - РИА Новости, 02.06.2022

США ввели санкции против яхт и самолетов, которые связывают с россиянами

США ввели санкции против 7 яхт, включая якобы связанные с президентом РФ Владимиром Путиным, и 3 авиабортов, сообщило в четверг министерство финансов США. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:34

2022-06-02T17:34

2022-06-02T18:13

в мире

сша

санкции в отношении россии

андрей костин (банкир)

андрей скоч

россия

каймановы острова

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США ввели санкции против 7 яхт, включая якобы связанные с президентом РФ Владимиром Путиным, и 3 авиабортов, сообщило в четверг министерство финансов США.Согласно опубликованному ведомством заявлению, под санкции попали ходящие под флагом Каймановых островов яхты "Flying Fox", "Madame Gu" и "Нега", принадлежащая российскому предпринимателю Андрею Костину и имеющая флаг Маршаловых островов яхта "Sea Rhapsody", яхты "Шелест", Graceful и Olympia, ходящие под российским флагом. По данным минфина США, две последние связаны с президентом России Владимиром Путиным.По данным минфина, также санкции введены в отношении принадлежащих российскому предпринимателю и депутату Андрею Скочу вертолета AS365 Dauphin и самолета A319, а также принадлежащего Skyline Aviation SRL бизнес-джета BD700-1A10 Global 6000. Одна из санкционированных яхт ("Madame Gu") также связана с Андреем Скочем, сообщили в Вашингтоне.

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792695490.html

сша

россия

каймановы острова

вашингтон (штат)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, санкции в отношении россии, андрей костин (банкир), андрей скоч, россия, каймановы острова, вашингтон (штат), министерство финансов сша, airbus a319