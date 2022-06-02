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США расширили санкции против России - РИА Новости, 02.06.2022
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США расширили санкции против России
США расширили санкции против России - РИА Новости, 02.06.2022
США расширили санкции против России
США вводят санкции против нескольких российских бизнесменов и членов правительства, сообщило американское Министерство финансов. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:27
2022-06-02T19:09
сша
санкции
санкции в отношении россии
министерство финансов сша
мария захарова
сергей ролдугин
москва
россия
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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. США вводят санкции против нескольких российских бизнесменов и членов правительства, сообщило американское Министерство финансов.Всего ограничительные списки пополнились 17 именами.Кроме того, санкции коснулись представителя МИД Марии Захаровой и главы "Севергрупп" Алексея Мордашова, российских министров Виталия Савельева, Максима Решетникова, Ирека Файзуллина, вице-премьера Дмитрия Григоренко и предпринимателя Года Нисанова.Минфин США объявил и об ограничениях в отношении 16 юридических лиц, в том числе ПАО "Северсталь", с которым разрешены транзакции до 31 августа, ООО "Алгоритм", Nord Gold PLC и ООО "Севергрупп".Также различные ограничения затронули ходящие под флагом Каймановых островов яхты Flying Fox, Madame Gu и "Нега", принадлежащую российскому предпринимателю Андрею Костину и имеющую флаг Маршалловых островов яхту Sea Rhapsody, суда "Шелест", Graceful и Olympia, ходящие под российским флагом. Помимо этого, в перечне значатся принадлежащие российскому предпринимателю и депутату Андрею Скочу вертолет AS365 Dauphin и самолет A319, а также числящийся за фирмой Skyline Aviation SRL бизнесджет BD700-1A10 Global 6000.Минфин добавил, что ограничения вводятся совместно с Госдепартаментом и Министерством торговли США.В свою очередь, Белый дом анонсировал запрет на доступ к оборудованию и технологиям американского производства 71 юрлицу из России и Белоруссии.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220602/zakharova-1792707787.html
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сша, санкции, санкции в отношении россии, министерство финансов сша, мария захарова, сергей ролдугин, москва, россия, украина, министерство торговли сша, алексей мордашов
17:27 02.06.2022 (обновлено: 19:09 02.06.2022)
 
США расширили санкции против России

США объявили о санкциях против Захаровой, министра Файзуллина и вице-премьера Григоренко

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. США вводят санкции против нескольких российских бизнесменов и членов правительства, сообщило американское Министерство финансов.
Всего ограничительные списки пополнились 17 именами.

"Сегодняшние санкции направлены против <…> нескольких видных членов российского правительства, приближенного к Путину <…> Сергея Ролдугина", — утверждается в заявлении министерства.

Кроме того, санкции коснулись представителя МИД Марии Захаровой и главы "Севергрупп" Алексея Мордашова, российских министров Виталия Савельева, Максима Решетникова, Ирека Файзуллина, вице-премьера Дмитрия Григоренко и предпринимателя Года Нисанова.
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Минфин США объявил и об ограничениях в отношении 16 юридических лиц, в том числе ПАО "Северсталь", с которым разрешены транзакции до 31 августа, ООО "Алгоритм", Nord Gold PLC и ООО "Севергрупп".
Также различные ограничения затронули ходящие под флагом Каймановых островов яхты Flying Fox, Madame Gu и "Нега", принадлежащую российскому предпринимателю Андрею Костину и имеющую флаг Маршалловых островов яхту Sea Rhapsody, суда "Шелест", Graceful и Olympia, ходящие под российским флагом. Помимо этого, в перечне значатся принадлежащие российскому предпринимателю и депутату Андрею Скочу вертолет AS365 Dauphin и самолет A319, а также числящийся за фирмой Skyline Aviation SRL бизнесджет BD700-1A10 Global 6000.
Минфин добавил, что ограничения вводятся совместно с Госдепартаментом и Министерством торговли США.
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В свою очередь, Белый дом анонсировал запрет на доступ к оборудованию и технологиям американского производства 71 юрлицу из России и Белоруссии.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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