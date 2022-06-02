17:27 02.06.2022 (обновлено: 19:09 02.06.2022)
США расширили санкции против России
США объявили о санкциях против Захаровой, министра Файзуллина и вице-премьера Григоренко
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. США вводят санкции против нескольких российских бизнесменов и членов правительства, сообщило американское Министерство финансов.
Всего ограничительные списки пополнились 17 именами.
"Сегодняшние санкции направлены против <…> нескольких видных членов российского правительства, приближенного к Путину <…> Сергея Ролдугина", — утверждается в заявлении министерства.
Кроме того, санкции коснулись представителя МИД Марии Захаровой и главы "Севергрупп" Алексея Мордашова, российских министров Виталия Савельева, Максима Решетникова, Ирека Файзуллина, вице-премьера Дмитрия Григоренко и предпринимателя Года Нисанова.
Минфин США объявил и об ограничениях в отношении 16 юридических лиц, в том числе ПАО "Северсталь", с которым разрешены транзакции до 31 августа, ООО "Алгоритм", Nord Gold PLC и ООО "Севергрупп".
Также различные ограничения затронули ходящие под флагом Каймановых островов яхты Flying Fox, Madame Gu и "Нега", принадлежащую российскому предпринимателю Андрею Костину и имеющую флаг Маршалловых островов яхту Sea Rhapsody, суда "Шелест", Graceful и Olympia, ходящие под российским флагом. Помимо этого, в перечне значатся принадлежащие российскому предпринимателю и депутату Андрею Скочу вертолет AS365 Dauphin и самолет A319, а также числящийся за фирмой Skyline Aviation SRL бизнесджет BD700-1A10 Global 6000.
Минфин добавил, что ограничения вводятся совместно с Госдепартаментом и Министерством торговли США.
В свою очередь, Белый дом анонсировал запрет на доступ к оборудованию и технологиям американского производства 71 юрлицу из России и Белоруссии.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.