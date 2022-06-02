https://ria.ru/20220602/samolety-1792594742.html

"Ростех" планирует поставить более 110 самолетов к 2025 году

"Ростех" планирует поставить более 110 самолетов к 2025 году - РИА Новости, 02.06.2022

"Ростех" планирует поставить более 110 самолетов к 2025 году

Российская авиаотрасль к 2025 году планирует поставить на рынок более 110 самолетов различных типов, а к 2030-му — более 500, сообщил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:35

2022-06-02T12:35

2022-06-02T14:35

экономика

россия

airbus

мс-21

ту-214

ил-114-300

ростех

сергей чемезов

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АНКАРА, 2 июн — РИА Новости. Российская авиаотрасль к 2025 году планирует поставить на рынок более 110 самолетов различных типов, а к 2030-му — более 500, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, чьи слова привела турецкая газета Star.Он пояснил, что речь идет о лайнерах, построенных с использованием российских высоких технологий. Такие машины, как МС-21, Ту-214 и Ил-114, уже находятся в высокой степени готовности.Чемезов также рассказал, что сегодня российские авиакомпании эксплуатируют 150 суперджетов, с 2024-го Объединенная авиастроительная корпорация планирует выпускать не менее 20 машин этой марки в год.Комментируя отказ Airbus и Boeing поставлять свои самолеты в Россию, глава "Ростеха" отметил, что "в долгосрочной перспективе этот разрыв будет более болезненным для западных производителей", чем для нашей страны.Кроме того он напомнил, что из-за санкций поставщикам пришлось утилизировать различную дорогостоящую продукцию, произведенную для России, Он отметил, что поставщики потеряли большой рынок сбыта, но для России это не "смертельная" ситуация.Накануне Объединенная авиастроительная корпорация объявила о слиянии с предприятиями "Сухой" и "МиГ". Эта реорганизация завершила один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход к двухуровневой структуре управления.

https://ria.ru/20220330/aviakompaniya-1780793017.html

https://ria.ru/20220530/bumaga-1791676479.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, airbus, мс-21, ту-214, ил-114-300, ростех, сергей чемезов