https://ria.ru/20220602/samolety-1792594742.html
"Ростех" планирует поставить более 110 самолетов к 2025 году
"Ростех" планирует поставить более 110 самолетов к 2025 году - РИА Новости, 02.06.2022
"Ростех" планирует поставить более 110 самолетов к 2025 году
Российская авиаотрасль к 2025 году планирует поставить на рынок более 110 самолетов различных типов, а к 2030-му — более 500, сообщил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:35
2022-06-02T12:35
2022-06-02T14:35
экономика
россия
airbus
мс-21
ту-214
ил-114-300
ростех
сергей чемезов
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АНКАРА, 2 июн — РИА Новости. Российская авиаотрасль к 2025 году планирует поставить на рынок более 110 самолетов различных типов, а к 2030-му — более 500, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, чьи слова привела турецкая газета Star.Он пояснил, что речь идет о лайнерах, построенных с использованием российских высоких технологий. Такие машины, как МС-21, Ту-214 и Ил-114, уже находятся в высокой степени готовности.Чемезов также рассказал, что сегодня российские авиакомпании эксплуатируют 150 суперджетов, с 2024-го Объединенная авиастроительная корпорация планирует выпускать не менее 20 машин этой марки в год.Комментируя отказ Airbus и Boeing поставлять свои самолеты в Россию, глава "Ростеха" отметил, что "в долгосрочной перспективе этот разрыв будет более болезненным для западных производителей", чем для нашей страны.Кроме того он напомнил, что из-за санкций поставщикам пришлось утилизировать различную дорогостоящую продукцию, произведенную для России, Он отметил, что поставщики потеряли большой рынок сбыта, но для России это не "смертельная" ситуация.Накануне Объединенная авиастроительная корпорация объявила о слиянии с предприятиями "Сухой" и "МиГ". Эта реорганизация завершила один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход к двухуровневой структуре управления.
https://ria.ru/20220330/aviakompaniya-1780793017.html
https://ria.ru/20220530/bumaga-1791676479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, airbus, мс-21, ту-214, ил-114-300, ростех, сергей чемезов
12:35 02.06.2022 (обновлено: 14:35 02.06.2022)
"Ростех" планирует поставить более 110 самолетов к 2025 году
Глава "Ростеха" Чемезов заявил, что до 2025 года планируется поставить более 110 самолетов