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Российские авиакомпании намерены делать запчасти для иностранных самолетов - РИА Новости, 02.06.2022
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Туризм
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Российские авиакомпании намерены делать запчасти для иностранных самолетов
Российские авиакомпании намерены делать запчасти для иностранных самолетов - РИА Новости, 02.06.2022
Российские авиакомпании намерены делать запчасти для иностранных самолетов
Пять компаний в апреле-мае получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие предприятиям работать с зарубежными воздушными судами (ВС),... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:59
2022-06-02T08:59
туризм
экономика
россия
украина
s7 airlines
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
уральский завод гражданской авиации
новости - туризм
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пять компаний в апреле-мае получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие предприятиям работать с зарубежными воздушными судами (ВС), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей части компаний и источник, близкий к авиарегулятору. Пока в основном речь идет о выпуске деталей интерьера, кресел или кухонного оборудования.Среди получивших сертификаты - ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics (входит в группу S7), Уральский завод гражданской авиации, "Авиационные инженерные решения" и институт авиационного приборостроения "Навигатор". По словам источника, заявки на сертификацию подали "Волга-Днепр инжиниринг", "Ютэйр-инжиниринг", "Авиагранд", "А-техникс" группы "Аэрофлот" и "Авиаинтерком"."Авиационные инженерные решения" получили сертификат на разработку и одобрение изменений типового дизайна самолетов, рассказал газете управляющий директор компании Тимур Джолдыбаев. По его словам, сертификат позволяет разрабатывать модификации и схемы ремонта ВС, включая разработку и сертификацию компонентов для российских и иностранных самолетов."Компоненты, которые мы будем разрабатывать в рамках сертификата, могут выпускать компании, имеющие сертификат производителя компонентов авиатехники. В основном это будут предметы интерьеров ВС: запчасти для пассажирской кабины, кресел, кухонных отсеков, туалетных модулей, грузовых отсеков и проч.", – рассказал Джолдыбаев."Авиационные инженерные решения" имеют сертификат разработчика авиатехники в соответствии с нормами EASA (Европейское агентство авиационной безопасности), но сейчас он приостановлен из-за санкций, пояснил он.У производителя авиационных интерьеров "Авиаинтерком" также есть европейская сертификация. Коммерческий директор компании Алексей Кухтин подтвердил подачу заявки на сертификацию в рамках части 21 Федеральных авиационных правил (ФАП-21). Эти правила регламентируют сертификацию авиатехники, организаций-разработчиков и изготовителей.S7 Technics уже получила такой сертификат с дополнительными полномочиями, говорит представитель компании. По его словам, ранее провайдер имел аналогичный сертификат EASA Part-21, по которому разрабатывал модификации комплектующих для салонов (например, чехлов для кресел, подлокотников), компонентов для кухонь, уборных, схем внешней и внутренней маркировки и т. д.Подала заявку на сертификацию по требованиям ФАП-21 и "А-техникс", сказал представитель компании. Одобрение позволит компании разрабатывать схемы ремонта, а также документацию для изготовления некоторых компонентов отечественных и западных самолетов. В частности, компания планирует получить допуск на разработку документации для производства и модификации компонентов буфетно-кухонного оборудования, пассажирского салона, кабины экипажа, изоляции, облицовки, уточнил собеседник газеты.Российская авиация стала одной из наиболее пострадавших отраслей из-за западных санкций после начала спецоперации на Украине, отмечает издание. Санкции включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей, а также на страхование и техобслуживание. До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои самолеты.В ответ правительство РФ распорядилось возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть самолетов осталась в России – на них выполняются перевозки внутри страны.
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экономика, россия, украина, s7 airlines, европейское агентство авиационной безопасности (easa), уральский завод гражданской авиации, новости - туризм, туризм
08:59 02.06.2022
 
Российские авиакомпании намерены делать запчасти для иностранных самолетов

Пять компаний получили сертификаты от Росавиации для работы с зарубежными самолетами

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пять компаний в апреле-мае получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие предприятиям работать с зарубежными воздушными судами (ВС), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей части компаний и источник, близкий к авиарегулятору. Пока в основном речь идет о выпуске деталей интерьера, кресел или кухонного оборудования.
Среди получивших сертификаты - ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics (входит в группу S7), Уральский завод гражданской авиации, "Авиационные инженерные решения" и институт авиационного приборостроения "Навигатор". По словам источника, заявки на сертификацию подали "Волга-Днепр инжиниринг", "Ютэйр-инжиниринг", "Авиагранд", "А-техникс" группы "Аэрофлот" и "Авиаинтерком".
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"Авиационные инженерные решения" получили сертификат на разработку и одобрение изменений типового дизайна самолетов, рассказал газете управляющий директор компании Тимур Джолдыбаев. По его словам, сертификат позволяет разрабатывать модификации и схемы ремонта ВС, включая разработку и сертификацию компонентов для российских и иностранных самолетов.
"Компоненты, которые мы будем разрабатывать в рамках сертификата, могут выпускать компании, имеющие сертификат производителя компонентов авиатехники. В основном это будут предметы интерьеров ВС: запчасти для пассажирской кабины, кресел, кухонных отсеков, туалетных модулей, грузовых отсеков и проч.", – рассказал Джолдыбаев.
"Авиационные инженерные решения" имеют сертификат разработчика авиатехники в соответствии с нормами EASA (Европейское агентство авиационной безопасности), но сейчас он приостановлен из-за санкций, пояснил он.
У производителя авиационных интерьеров "Авиаинтерком" также есть европейская сертификация. Коммерческий директор компании Алексей Кухтин подтвердил подачу заявки на сертификацию в рамках части 21 Федеральных авиационных правил (ФАП-21). Эти правила регламентируют сертификацию авиатехники, организаций-разработчиков и изготовителей.
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S7 Technics уже получила такой сертификат с дополнительными полномочиями, говорит представитель компании. По его словам, ранее провайдер имел аналогичный сертификат EASA Part-21, по которому разрабатывал модификации комплектующих для салонов (например, чехлов для кресел, подлокотников), компонентов для кухонь, уборных, схем внешней и внутренней маркировки и т. д.
Подала заявку на сертификацию по требованиям ФАП-21 и "А-техникс", сказал представитель компании. Одобрение позволит компании разрабатывать схемы ремонта, а также документацию для изготовления некоторых компонентов отечественных и западных самолетов. В частности, компания планирует получить допуск на разработку документации для производства и модификации компонентов буфетно-кухонного оборудования, пассажирского салона, кабины экипажа, изоляции, облицовки, уточнил собеседник газеты.
Российская авиация стала одной из наиболее пострадавших отраслей из-за западных санкций после начала спецоперации на Украине, отмечает издание. Санкции включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей, а также на страхование и техобслуживание. До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои самолеты.
В ответ правительство РФ распорядилось возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть самолетов осталась в России – на них выполняются перевозки внутри страны.
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