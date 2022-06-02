https://ria.ru/20220602/samolety-1792519282.html

Российские авиакомпании намерены делать запчасти для иностранных самолетов

Российские авиакомпании намерены делать запчасти для иностранных самолетов - РИА Новости, 02.06.2022

Российские авиакомпании намерены делать запчасти для иностранных самолетов

Пять компаний в апреле-мае получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие предприятиям работать с зарубежными воздушными судами (ВС),... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:59

2022-06-02T08:59

2022-06-02T08:59

туризм

экономика

россия

украина

s7 airlines

европейское агентство авиационной безопасности (easa)

уральский завод гражданской авиации

новости - туризм

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пять компаний в апреле-мае получили от Росавиации сертификаты разработчика авиатехники, позволяющие предприятиям работать с зарубежными воздушными судами (ВС), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей части компаний и источник, близкий к авиарегулятору. Пока в основном речь идет о выпуске деталей интерьера, кресел или кухонного оборудования.Среди получивших сертификаты - ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics (входит в группу S7), Уральский завод гражданской авиации, "Авиационные инженерные решения" и институт авиационного приборостроения "Навигатор". По словам источника, заявки на сертификацию подали "Волга-Днепр инжиниринг", "Ютэйр-инжиниринг", "Авиагранд", "А-техникс" группы "Аэрофлот" и "Авиаинтерком"."Авиационные инженерные решения" получили сертификат на разработку и одобрение изменений типового дизайна самолетов, рассказал газете управляющий директор компании Тимур Джолдыбаев. По его словам, сертификат позволяет разрабатывать модификации и схемы ремонта ВС, включая разработку и сертификацию компонентов для российских и иностранных самолетов."Компоненты, которые мы будем разрабатывать в рамках сертификата, могут выпускать компании, имеющие сертификат производителя компонентов авиатехники. В основном это будут предметы интерьеров ВС: запчасти для пассажирской кабины, кресел, кухонных отсеков, туалетных модулей, грузовых отсеков и проч.", – рассказал Джолдыбаев."Авиационные инженерные решения" имеют сертификат разработчика авиатехники в соответствии с нормами EASA (Европейское агентство авиационной безопасности), но сейчас он приостановлен из-за санкций, пояснил он.У производителя авиационных интерьеров "Авиаинтерком" также есть европейская сертификация. Коммерческий директор компании Алексей Кухтин подтвердил подачу заявки на сертификацию в рамках части 21 Федеральных авиационных правил (ФАП-21). Эти правила регламентируют сертификацию авиатехники, организаций-разработчиков и изготовителей.S7 Technics уже получила такой сертификат с дополнительными полномочиями, говорит представитель компании. По его словам, ранее провайдер имел аналогичный сертификат EASA Part-21, по которому разрабатывал модификации комплектующих для салонов (например, чехлов для кресел, подлокотников), компонентов для кухонь, уборных, схем внешней и внутренней маркировки и т. д.Подала заявку на сертификацию по требованиям ФАП-21 и "А-техникс", сказал представитель компании. Одобрение позволит компании разрабатывать схемы ремонта, а также документацию для изготовления некоторых компонентов отечественных и западных самолетов. В частности, компания планирует получить допуск на разработку документации для производства и модификации компонентов буфетно-кухонного оборудования, пассажирского салона, кабины экипажа, изоляции, облицовки, уточнил собеседник газеты.Российская авиация стала одной из наиболее пострадавших отраслей из-за западных санкций после начала спецоперации на Украине, отмечает издание. Санкции включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей, а также на страхование и техобслуживание. До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои самолеты.В ответ правительство РФ распорядилось возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть самолетов осталась в России – на них выполняются перевозки внутри страны.

https://ria.ru/20220521/rosaviatsiya-1789918097.html

https://ria.ru/20220511/rosaviatsiya-1787978366.html

https://ria.ru/20220520/kamchatka-1789782772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, украина, s7 airlines, европейское агентство авиационной безопасности (easa), уральский завод гражданской авиации, новости - туризм, туризм