19:47 02.06.2022 (обновлено: 21:12 02.06.2022)
Посол США: Вашингтон не будет регулировать стрельбу РСЗО на Украине
Посол США Бринк заявила, что Киев сам будет регулировать дальность стрельбы РСЗО HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон не будет регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, которые поставят Украине.
"Идет речь о вчерашнем пакете помощи на 700 миллионов долларов, включая системы HIMARS... Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона", — сказала она на брифинге в Киеве.
Ранее США сообщили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по России. Владимир Зеленский публично подтвердил существование такой договоренности. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев допустил обстрел российских объектов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что у Москвы нет кредита доверия к Киеву, так как глава украинского государства не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.