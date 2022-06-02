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Посол США: Вашингтон не будет регулировать стрельбу РСЗО на Украине

Посол США: Вашингтон не будет регулировать стрельбу РСЗО на Украине - РИА Новости, 02.06.2022

Посол США: Вашингтон не будет регулировать стрельбу РСЗО на Украине

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон не будет регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, которые поставят... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T19:47

2022-06-02T19:47

2022-06-02T21:12

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

украина

сша

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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон не будет регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, которые поставят Украине.Ранее США сообщили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по России. Владимир Зеленский публично подтвердил существование такой договоренности. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев допустил обстрел российских объектов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что у Москвы нет кредита доверия к Киеву, так как глава украинского государства не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, украина, сша, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр