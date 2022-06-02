09:08 02.06.2022 (обновлено: 10:51 02.06.2022)
МИД отреагировал на заявление Зеленского об американских системах РСЗО
Захарова: нельзя верить обещаниям Киева не использовать РСЗО HIMARS против России
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonРеактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Обсуждать обещания Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России нельзя и бесполезно, должны быть реальные данные, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне замминистра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров. Вслед за представителями Белого дома и госдепартамента Каль заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по целям на территории России.
Захарова отметила, что в конце прошлого года Россия требовала письменных гарантий безопасности, потому что ни на какие слова Зеленского и западных лидеров "больше никто не ориентируется".
"Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно", - сказала она.
"Политически оценка одна - вот эти все истории относительно каких-то там договоренностей, перепевки этого в западных СМИ - это не повод для того, чтобы делать заявления и это обсуждать, должны быть реальные данные, реальное понимание того, что там происходит и соответствующая реакция нашего силового блока", - добавила Захарова в эфире "Соловьев Live".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS.