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Правительство выделит субсидии регионам на развитие туристических кластеров
Правительство выделит субсидии регионам на развитие туристических кластеров - РИА Новости, 02.06.2022
Правительство выделит субсидии регионам на развитие туристических кластеров
Более 24 миллиардов рублей в ближайшие три года будет направлено на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры для туристических кластеров в 16 регионах... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:42
2022-06-02T14:42
2022-06-02T14:42
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Более 24 миллиардов рублей в ближайшие три года будет направлено на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры для туристических кластеров в 16 регионах РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин."В ближайшие три года российские регионы получат 24,2 миллиарда рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров", - говорится в сообщении.Более 3,4 миллиарда рублей будет направлено в 2022 году, 10,6 миллиарда рублей - в 2023 году, 10,1 миллиарда рублей - в 2024 году.Финансирование получат 16 регионов. В их числе Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Краснодарский и Камчатский края, Воронежская, Кемеровская, Тверская, Иркутская и Пензенская области.Финансирование будет предоставлено в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Предоставленные средства помогут компенсировать затраты инвесторов на создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры."Людям, путешествующим по стране, помимо комфортных гостиниц, современных санаториев и других туристических объектов, нужны хорошие и безопасные дороги, а также качественные коммунальные сети", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Он подчеркнул, что важно создавать в стране разветвленную, конкурентоспособную туристическую инфраструктуру, отвечающую запросам людей.
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экономика, камчатский край, пензенская область, новости - туризм, россия
Правительство выделит субсидии регионам на развитие туристических кластеров
Мишустин: регионы получат более 24 миллиардов рублей на развитие туристических кластеров
МОСКВА, 2 июня - РИА Новости.
Более 24 миллиардов рублей в ближайшие три года будет направлено на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры для туристических кластеров в 16 регионах РФ. Соответствующее распоряжение подписал
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин.
"В ближайшие три года российские регионы получат 24,2 миллиарда рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров", - говорится в сообщении.
Более 3,4 миллиарда рублей будет направлено в 2022 году, 10,6 миллиарда рублей - в 2023 году, 10,1 миллиарда рублей - в 2024 году.
Финансирование получат 16 регионов. В их числе Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Краснодарский и Камчатский края
, Воронежская, Кемеровская, Тверская, Иркутская и Пензенская области
.
Финансирование будет предоставлено в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Предоставленные средства помогут компенсировать затраты инвесторов на создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.
"Людям, путешествующим по стране, помимо комфортных гостиниц, современных санаториев и других туристических объектов, нужны хорошие и безопасные дороги, а также качественные коммунальные сети", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Он подчеркнул, что важно создавать в стране разветвленную, конкурентоспособную туристическую инфраструктуру, отвечающую запросам людей.