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Проведение референдума в Донбассе пока невозможно, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/referendum-1792610762.html
Проведение референдума в Донбассе пока невозможно, заявил Песков
Проведение референдума в Донбассе пока невозможно, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022
Проведение референдума в Донбассе пока невозможно, заявил Песков
Проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:11
2022-06-02T13:27
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
донецкая народная республика
лдпр
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в интервью РИА Новости глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав РФ может пройти одновременно уже в июле."Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они. Первое - это должно быть решение этих людей. И второе - для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия", - сказал Песков, комментируя заявление Слуцкого и отвечая на вопрос о том, обсуждаются ли такие сценарии в Кремле и как относятся к таким инициативам."Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что и продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях и так далее, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить (о проведении референдума) Для этого необходимо желание и решение самих людей и необходимо создать условия", - пояснил он.
https://ria.ru/20220601/dnr-1792347638.html
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политика, россия, украина, донецкая народная республика, лдпр, госдума рф, в мире
13:11 02.06.2022 (обновлено: 13:27 02.06.2022)
 
Проведение референдума в Донбассе пока невозможно, заявил Песков

Песков: проведение референдума о присоединении Донбасса к России пока невозможно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в интервью РИА Новости глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав РФ может пройти одновременно уже в июле.
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1 июня, 14:01Специальная военная операция на Украине
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"Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они. Первое - это должно быть решение этих людей. И второе - для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия", - сказал Песков, комментируя заявление Слуцкого и отвечая на вопрос о том, обсуждаются ли такие сценарии в Кремле и как относятся к таким инициативам.
"Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что и продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях и так далее, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить (о проведении референдума) Для этого необходимо желание и решение самих людей и необходимо создать условия", - пояснил он.
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