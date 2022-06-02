https://ria.ru/20220602/rakova-1792708511.html

Суд продлил арест экс-замминистра просвещения Раковой

Суд продлил арест экс-замминистра просвещения Раковой - РИА Новости, 02.06.2022

Суд продлил арест экс-замминистра просвещения Раковой

Тверской суд Москвы продлил еще на два месяца срок ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой по делу о хищении более 50 миллионов рублей,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:07

2022-06-02T18:07

2022-06-02T19:16

марина ракова

россия

происшествия

сергей зуев

сбербанк россии

москва

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил еще на два месяца срок ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой по делу о хищении более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя (о продлении ареста до 6 августа – ред.)", - сказала собеседница агентства.По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило общий размер хищений в 50 миллионов рублей.Также фигурантами дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере), которое расследует полиция, являются бывший гендиректор ФНФРО Максим Инкин и его заместитель Евгений Зак (они впоследствии пришли с Раковой в структуры Сбербанка), ее гражданский муж Артур Стеценко, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.Сбербанк, где до ареста Ракова работала на должности вице-президента, уволил ее в октябре.

https://ria.ru/20220210/rassledovanie-1772061888.html

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Владимир Лаврентьев

марина ракова, россия, происшествия, сергей зуев, сбербанк россии, москва