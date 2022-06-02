https://ria.ru/20220602/rakova-1792708511.html
Суд продлил арест экс-замминистра просвещения Раковой
Суд продлил арест экс-замминистра просвещения Раковой - РИА Новости, 02.06.2022
Суд продлил арест экс-замминистра просвещения Раковой
Тверской суд Москвы продлил еще на два месяца срок ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой по делу о хищении более 50 миллионов рублей,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:07
2022-06-02T18:07
2022-06-02T19:16
марина ракова
россия
происшествия
сергей зуев
сбербанк россии
москва
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил еще на два месяца срок ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой по делу о хищении более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя (о продлении ареста до 6 августа – ред.)", - сказала собеседница агентства.По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило общий размер хищений в 50 миллионов рублей.Также фигурантами дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере), которое расследует полиция, являются бывший гендиректор ФНФРО Максим Инкин и его заместитель Евгений Зак (они впоследствии пришли с Раковой в структуры Сбербанка), ее гражданский муж Артур Стеценко, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.Сбербанк, где до ареста Ракова работала на должности вице-президента, уволил ее в октябре.
https://ria.ru/20220210/rassledovanie-1772061888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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марина ракова, россия, происшествия, сергей зуев, сбербанк россии, москва
18:07 02.06.2022 (обновлено: 19:16 02.06.2022)
Суд продлил арест экс-замминистра просвещения Раковой
Тверской суд Москвы продлил до августа арест экс-замминистра просвещения Раковой
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил еще на два месяца срок ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой по делу о хищении более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя (о продлении ареста до 6 августа – ред.)", - сказала собеседница агентства.
По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило общий размер хищений в 50 миллионов рублей.
Также фигурантами дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере), которое расследует полиция, являются бывший гендиректор ФНФРО Максим Инкин и его заместитель Евгений Зак (они впоследствии пришли с Раковой в структуры Сбербанка
), ее гражданский муж Артур Стеценко, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев
.
Сбербанк, где до ареста Ракова работала на должности вице-президента, уволил ее в октябре.