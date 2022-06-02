https://ria.ru/20220602/putin-1792625004.html
Путин проводит совещание по развитию дорожного строительства. Трансляция
Путин проводит совещание по развитию дорожного строительства. Трансляция - РИА Новости, 02.06.2022
Путин проводит совещание по развитию дорожного строительства. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по развитию дорожного строительства. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:31
2022-06-02T15:31
2022-06-02T15:31
владимир путин
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Владимир Путин проводит совещание по развитию дорожного строительства.
РИА Новости
1
5
4.7
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит совещание по развитию дорожного строительства
LIVE: Путин проводит совещание по развитию дорожного строительства
2022-06-02T15:31
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PT29M46S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Путин проводит совещание по развитию дорожного строительства. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по развитию дорожного строительства.
2022-06-02T15:31
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PT29M46S
Путин проводит совещание по развитию дорожного строительства. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по развитию дорожного строительства.