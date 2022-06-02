https://ria.ru/20220602/putin-1792611077.html

Путин примет участие в мероприятиях к 350-летию со дня рождения Петра I

Путин примет участие в мероприятиях к 350-летию со дня рождения Петра I - РИА Новости, 02.06.2022

Путин примет участие в мероприятиях к 350-летию со дня рождения Петра I

Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:11

2022-06-02T13:11

2022-06-02T13:17

общество

владимир путин

россия

петр i

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ce39480cad431b7a8ec25065e3b12ef6.jpg

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Естественно, этот юбилей Петра Первого, 350-летие со дня рождения Петра, Путин не обойдет стороной. В одном из мероприятий он примет участие, и мы своевременно вас об этом проинформируем," - сказал Песков.Также пресс-секретарь отметил, что Путин очень ценить личность Петра I."Вообще, Путин - глубокий знаток истории. И не только Петр I, конечно же, оставил целый ряд заслуг - многие руководители государства российского на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает. Если говорить о Петре I то, действительно, Путин очень высоко ценит роль этой личности в истории нашей страны," - отметил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20220530/usy-1791827439.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, россия, петр i, дмитрий песков