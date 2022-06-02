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Путин примет участие в мероприятиях к 350-летию со дня рождения Петра I - РИА Новости, 02.06.2022
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Путин примет участие в мероприятиях к 350-летию со дня рождения Петра I
Путин примет участие в мероприятиях к 350-летию со дня рождения Петра I - РИА Новости, 02.06.2022
Путин примет участие в мероприятиях к 350-летию со дня рождения Петра I
Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:11
2022-06-02T13:17
общество
владимир путин
россия
петр i
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Естественно, этот юбилей Петра Первого, 350-летие со дня рождения Петра, Путин не обойдет стороной. В одном из мероприятий он примет участие, и мы своевременно вас об этом проинформируем," - сказал Песков.Также пресс-секретарь отметил, что Путин очень ценить личность Петра I."Вообще, Путин - глубокий знаток истории. И не только Петр I, конечно же, оставил целый ряд заслуг - многие руководители государства российского на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает. Если говорить о Петре I то, действительно, Путин очень высоко ценит роль этой личности в истории нашей страны," - отметил пресс-секретарь президента.
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общество, владимир путин, россия, петр i, дмитрий песков
13:11 02.06.2022 (обновлено: 13:17 02.06.2022)
 
Путин примет участие в мероприятиях к 350-летию со дня рождения Петра I

Песков: Путин примет участие в мероприятиях по случаю 350-летия со дня рождения Петра I

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, этот юбилей Петра Первого, 350-летие со дня рождения Петра, Путин не обойдет стороной. В одном из мероприятий он примет участие, и мы своевременно вас об этом проинформируем," - сказал Песков.
Также пресс-секретарь отметил, что Путин очень ценить личность Петра I.
"Вообще, Путин - глубокий знаток истории. И не только Петр I, конечно же, оставил целый ряд заслуг - многие руководители государства российского на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает. Если говорить о Петре I то, действительно, Путин очень высоко ценит роль этой личности в истории нашей страны," - отметил пресс-секретарь президента.
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