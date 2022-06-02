https://ria.ru/20220602/putin-1792611077.html
Путин примет участие в мероприятиях к 350-летию со дня рождения Петра I
Путин примет участие в мероприятиях к 350-летию со дня рождения Петра I - РИА Новости, 02.06.2022
Путин примет участие в мероприятиях к 350-летию со дня рождения Петра I
Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:11
2022-06-02T13:11
2022-06-02T13:17
общество
владимир путин
россия
петр i
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ce39480cad431b7a8ec25065e3b12ef6.jpg
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Естественно, этот юбилей Петра Первого, 350-летие со дня рождения Петра, Путин не обойдет стороной. В одном из мероприятий он примет участие, и мы своевременно вас об этом проинформируем," - сказал Песков.Также пресс-секретарь отметил, что Путин очень ценить личность Петра I."Вообще, Путин - глубокий знаток истории. И не только Петр I, конечно же, оставил целый ряд заслуг - многие руководители государства российского на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает. Если говорить о Петре I то, действительно, Путин очень высоко ценит роль этой личности в истории нашей страны," - отметил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20220530/usy-1791827439.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9ffb0f1141c9a0e3a9455ac64d400f1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, петр i, дмитрий песков
13:11 02.06.2022 (обновлено: 13:17 02.06.2022)
Путин примет участие в мероприятиях к 350-летию со дня рождения Петра I
Песков: Путин примет участие в мероприятиях по случаю 350-летия со дня рождения Петра I
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, этот юбилей Петра Первого, 350-летие со дня рождения Петра, Путин не обойдет стороной. В одном из мероприятий он примет участие, и мы своевременно вас об этом проинформируем," - сказал Песков.
Также пресс-секретарь отметил, что Путин очень ценить личность Петра I
.
"Вообще, Путин - глубокий знаток истории. И не только Петр I, конечно же, оставил целый ряд заслуг - многие руководители государства российского на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает. Если говорить о Петре I то, действительно, Путин очень высоко ценит роль этой личности в истории нашей страны," - отметил пресс-секретарь президента.