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Белый дом прокомментировал "наступательные операции" американских хакеров

Белый дом прокомментировал "наступательные операции" американских хакеров - РИА Новости, 02.06.2022

Белый дом прокомментировал "наступательные операции" американских хакеров

Американская администрация не видит противоречий между стремлением избежать прямого конфликта с Россией и проведением "наступательных" киберопераций в поддержку РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T00:55

2022-06-02T00:55

2022-06-02T05:18

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Американская администрация не видит противоречий между стремлением избежать прямого конфликта с Россией и проведением "наступательных" киберопераций в поддержку Украины, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.В интервью телеканалу Sky News глава киберкомандования США Пол Накасоне ранее впервые признал участие своих подчиненных в "наступательных, оборонительных и информационных" действиях в связи с украинским конфликтом."Мы не видим это таким образом", - ответила Жан-Пьер на вопрос, не противоречит ли признание Накасоне неоднократным заявлениям президента США Джо Байдена о желании избежать непосредственной конфронтации с Россией.Накасоне отказался раскрыть детали этих операций, но подчеркнул, что они "были абсолютно законными, осуществлялись под полным гражданским надзором и в соответствии с политикой министерства обороны США".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220328/khakery-1780504316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, украина