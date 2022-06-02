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Белый дом прокомментировал "наступательные операции" американских хакеров - РИА Новости, 02.06.2022
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Белый дом прокомментировал "наступательные операции" американских хакеров
Белый дом прокомментировал "наступательные операции" американских хакеров - РИА Новости, 02.06.2022
Белый дом прокомментировал "наступательные операции" американских хакеров
Американская администрация не видит противоречий между стремлением избежать прямого конфликта с Россией и проведением "наступательных" киберопераций в поддержку РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T00:55
2022-06-02T05:18
в мире
россия
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Американская администрация не видит противоречий между стремлением избежать прямого конфликта с Россией и проведением "наступательных" киберопераций в поддержку Украины, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.В интервью телеканалу Sky News глава киберкомандования США Пол Накасоне ранее впервые признал участие своих подчиненных в "наступательных, оборонительных и информационных" действиях в связи с украинским конфликтом."Мы не видим это таким образом", - ответила Жан-Пьер на вопрос, не противоречит ли признание Накасоне неоднократным заявлениям президента США Джо Байдена о желании избежать непосредственной конфронтации с Россией.Накасоне отказался раскрыть детали этих операций, но подчеркнул, что они "были абсолютно законными, осуществлялись под полным гражданским надзором и в соответствии с политикой министерства обороны США".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, сша, украина
00:55 02.06.2022 (обновлено: 05:18 02.06.2022)
 
Белый дом прокомментировал "наступательные операции" американских хакеров

Представитель Белого дома Жан-Пьер: кибероперации против России соответствуют позиции США

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Американская администрация не видит противоречий между стремлением избежать прямого конфликта с Россией и проведением "наступательных" киберопераций в поддержку Украины, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
В интервью телеканалу Sky News глава киберкомандования США Пол Накасоне ранее впервые признал участие своих подчиненных в "наступательных, оборонительных и информационных" действиях в связи с украинским конфликтом.
"Мы не видим это таким образом", - ответила Жан-Пьер на вопрос, не противоречит ли признание Накасоне неоднократным заявлениям президента США Джо Байдена о желании избежать непосредственной конфронтации с Россией.
Накасоне отказался раскрыть детали этих операций, но подчеркнул, что они "были абсолютно законными, осуществлялись под полным гражданским надзором и в соответствии с политикой министерства обороны США".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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