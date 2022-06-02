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Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную - РИА Новости, 02.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220602/priluchnyy-1792599951.html
Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную
Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную - РИА Новости, 02.06.2022
Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную
Павел Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную Зепюр Брутян. Пара проводит вместе отпуск на море. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:55
2022-06-02T12:55
шоубиз
знаменитости
павел прилучный
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Павел Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную Зепюр Брутян. Пара проводит вместе отпуск на море.Актеры не скрывают своих чувств: они часто выкладывают совместные снимки из тренажерного зала, бассейна, с пляжа. Это наводит некоторых пользователей на подозрение, что между звездами нет настоящих чувств, поскольку предполагаемую предыдущую девушку – Мирославу Карпович – Павел не показывал в социальных сетях.Сам актер признавался, что счастлив.В Сети также стали распространяться слухи, что влюбленные тайно расписались. В качестве одного из подтверждений этих домыслов, пользователи рассмотрели у Прилучного обручальное кольцо.
https://ria.ru/20220519/priluchnyy-1789516072.html
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знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
12:55 02.06.2022
 
Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную

Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную Брутян

© Фото : Павел Прилучный/TelegramФотография из Telegram-аккаунта Павла Прилучного
Фотография из Telegram-аккаунта Павла Прилучного - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Павел Прилучный/Telegram
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Павел Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную Зепюр Брутян. Пара проводит вместе отпуск на море.
Скриншот публикации Павла Прилучного в социальной сети
Скриншот публикации Павла Прилучного в социальной сети
Скриншот публикации Павла Прилучного в социальной сети
Актеры не скрывают своих чувств: они часто выкладывают совместные снимки из тренажерного зала, бассейна, с пляжа. Это наводит некоторых пользователей на подозрение, что между звездами нет настоящих чувств, поскольку предполагаемую предыдущую девушку – Мирославу Карпович – Павел не показывал в социальных сетях.
Павел Прилучный с девушкой
19 мая, 17:07Шоубиз
"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман
Сам актер признавался, что счастлив.
"Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив", – писал актер.
В Сети также стали распространяться слухи, что влюбленные тайно расписались. В качестве одного из подтверждений этих домыслов, пользователи рассмотрели у Прилучного обручальное кольцо.
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