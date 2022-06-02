https://ria.ru/20220602/priluchnyy-1792599951.html

Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную

Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную - РИА Новости, 02.06.2022

Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную

Павел Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную Зепюр Брутян. Пара проводит вместе отпуск на море. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:55

2022-06-02T12:55

2022-06-02T12:55

шоубиз

знаменитости

павел прилучный

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Павел Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную Зепюр Брутян. Пара проводит вместе отпуск на море.Актеры не скрывают своих чувств: они часто выкладывают совместные снимки из тренажерного зала, бассейна, с пляжа. Это наводит некоторых пользователей на подозрение, что между звездами нет настоящих чувств, поскольку предполагаемую предыдущую девушку – Мирославу Карпович – Павел не показывал в социальных сетях.Сам актер признавался, что счастлив.В Сети также стали распространяться слухи, что влюбленные тайно расписались. В качестве одного из подтверждений этих домыслов, пользователи рассмотрели у Прилучного обручальное кольцо.

https://ria.ru/20220519/priluchnyy-1789516072.html

https://ria.ru/20220602/stychkin-1792563737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес