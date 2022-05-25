https://ria.ru/20220525/priluchnyy-1790693647.html

Прилучный показал обручальное кольцо

Прилучный показал обручальное кольцо - РИА Новости, 25.05.2022

Прилучный показал обручальное кольцо

Павел Прилучный во время отдыха с актрисой Зепюр Брутян показал обручальное кольцо. Пара пока никак не комментировала свои отношения, однако артист неоднократно РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:00

2022-05-25T18:00

2022-05-25T18:00

шоубиз

знаменитости

павел прилучный

шоу-бизнес

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Павел Прилучный во время отдыха с актрисой Зепюр Брутян показал обручальное кольцо. Пара пока никак не комментировала свои отношения, однако артист неоднократно отмечал, что счастлив на отдыхе, а в СМИ просочилась информация, что между коллегами якобы уже заключен официальный брак.В комментариях в социальных сетях пользователи разделились в мнениях: кто-то поддерживает выбор Павла, а кто-то переживает за предыдущих избранниц актера – экс-супругу Агату Муцениеце и возможную возлюбленную Мирославу Карпович.Вместе с Муцениеце Прилучный воспитывает двух детей – Мию и Тимофея. Агата отмечала, что после скандального расставания им с Павлом удалось наладить отношения, но о воссоединении говорить пока нельзя.

https://ria.ru/20220519/priluchnyy-1789516072.html

https://ria.ru/20220406/mutsenietse-1782035306.html

https://ria.ru/20220525/nachalova-1790574807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес