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Прилучный показал обручальное кольцо - РИА Новости, 25.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220525/priluchnyy-1790693647.html
Прилучный показал обручальное кольцо
Прилучный показал обручальное кольцо - РИА Новости, 25.05.2022
Прилучный показал обручальное кольцо
Павел Прилучный во время отдыха с актрисой Зепюр Брутян показал обручальное кольцо. Пара пока никак не комментировала свои отношения, однако артист неоднократно РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:00
2022-05-25T18:00
шоубиз
знаменитости
павел прилучный
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Павел Прилучный во время отдыха с актрисой Зепюр Брутян показал обручальное кольцо. Пара пока никак не комментировала свои отношения, однако артист неоднократно отмечал, что счастлив на отдыхе, а в СМИ просочилась информация, что между коллегами якобы уже заключен официальный брак.В комментариях в социальных сетях пользователи разделились в мнениях: кто-то поддерживает выбор Павла, а кто-то переживает за предыдущих избранниц актера – экс-супругу Агату Муцениеце и возможную возлюбленную Мирославу Карпович.Вместе с Муцениеце Прилучный воспитывает двух детей – Мию и Тимофея. Агата отмечала, что после скандального расставания им с Павлом удалось наладить отношения, но о воссоединении говорить пока нельзя.
https://ria.ru/20220519/priluchnyy-1789516072.html
https://ria.ru/20220406/mutsenietse-1782035306.html
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знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
18:00 25.05.2022
 
Прилучный показал обручальное кольцо

Прилучный показал обручальное кольцо во время отдыха с Брутян

Скриншот публикации актрисы Зепюр Брутян в социальной сети
Скриншот публикации актрисы Зепюр Брутян в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Павел Прилучный во время отдыха с актрисой Зепюр Брутян показал обручальное кольцо. Пара пока никак не комментировала свои отношения, однако артист неоднократно отмечал, что счастлив на отдыхе, а в СМИ просочилась информация, что между коллегами якобы уже заключен официальный брак.
Павел Прилучный с девушкой
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"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман
В комментариях в социальных сетях пользователи разделились в мнениях: кто-то поддерживает выбор Павла, а кто-то переживает за предыдущих избранниц актера – экс-супругу Агату Муцениеце и возможную возлюбленную Мирославу Карпович.
Актёр Павел Прилучный с супругой актрисой Агатой Муцениеце-Прилучной - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным
Вместе с Муцениеце Прилучный воспитывает двух детей – Мию и Тимофея. Агата отмечала, что после скандального расставания им с Павлом удалось наладить отношения, но о воссоединении говорить пока нельзя.
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