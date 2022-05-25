https://ria.ru/20220525/priluchnyy-1790693647.html
Прилучный показал обручальное кольцо
Прилучный показал обручальное кольцо - РИА Новости, 25.05.2022
Прилучный показал обручальное кольцо
Павел Прилучный во время отдыха с актрисой Зепюр Брутян показал обручальное кольцо. Пара пока никак не комментировала свои отношения, однако артист неоднократно РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:00
2022-05-25T18:00
2022-05-25T18:00
шоубиз
знаменитости
павел прилучный
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Павел Прилучный во время отдыха с актрисой Зепюр Брутян показал обручальное кольцо. Пара пока никак не комментировала свои отношения, однако артист неоднократно отмечал, что счастлив на отдыхе, а в СМИ просочилась информация, что между коллегами якобы уже заключен официальный брак.В комментариях в социальных сетях пользователи разделились в мнениях: кто-то поддерживает выбор Павла, а кто-то переживает за предыдущих избранниц актера – экс-супругу Агату Муцениеце и возможную возлюбленную Мирославу Карпович.Вместе с Муцениеце Прилучный воспитывает двух детей – Мию и Тимофея. Агата отмечала, что после скандального расставания им с Павлом удалось наладить отношения, но о воссоединении говорить пока нельзя.
https://ria.ru/20220519/priluchnyy-1789516072.html
https://ria.ru/20220406/mutsenietse-1782035306.html
https://ria.ru/20220525/nachalova-1790574807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
Прилучный показал обручальное кольцо
Прилучный показал обручальное кольцо во время отдыха с Брутян