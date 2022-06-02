https://ria.ru/20220602/premiya-1792751680.html

Проект РИА Новости завоевал Национальную Премию интернет-контента

Проект РИА Новости завоевал Национальную Премию интернет-контента - РИА Новости, 02.06.2022

Проект РИА Новости завоевал Национальную Премию интернет-контента

Всенародная акция в поддержку российских медиков в борьбе с COVID-19 "Пожалуйста, дышите!", инициированная РИА Новости, стала победителем Национальной премии... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T21:47

2022-06-02T21:47

2022-06-02T22:22

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дмитрий горностаев

москва

президентский фонд культурных инициатив

ано "национальные приоритеты"

риа новости

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Всенародная акция в поддержку российских медиков в борьбе с COVID-19 "Пожалуйста, дышите!", инициированная РИА Новости, стала победителем Национальной премии интернет-контента в номинации "Герои нашего времени". Торжественная церемония награждения прошла в Москве в четверг на площадке Music Media Dome. Награду представителям медиагруппы, директору по дизайну коммуникаций и рекламы Глебу Киселёву и начальнику управления Дирекции по коммуникациям Алисе Белановской, вручал российский врач анестезиолог-реаниматолог Денис Проценко."В разгар пандемии в рамках акции “Пожалуйста, дышите!” РИА Новости и сайт стопкоронавирус.рф запустили спецпроект “Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей”. Корреспондент агентства Светлана Самсонова общалась с медиками в разных регионах страны – сначала по видеосвязи и телефону, а позже сама посещала красные зоны ковидных госпиталей. Героями текстов Светланы становились врачи из Кемерово, Махачкалы, Волгограда. Позже в рамках спецпроекта "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Самсонова описывала истории бизнесменов и предпринимателей, которые продолжали работать в условиях ковидных ограничений. Она писала о работе салона маникюра в Крыму, автошколы в Ижевске, ресторана во Владимире, студии танцев в Екатеринбурге", - сообщил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.Первая ежегодная Национальная премия интернет-контента учреждена в 2021 году Институтом развития интернета (АНО "ИРИ") при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премия отмечает заслуги авторов и производителей социально значимого контента, которые вносят особый вклад в развитие Рунета и продвижение важных для общества тем."В 2021 году в проекте были истории иркутских медиков, которые спасли беременную женщину с полным поражением легких, врачи из Тюмени и Читы, которые вспоминали первые случаи заражения коронавирусом в России. Очень часто такие тексты писались с риском для собственного здоровья, но с пониманием важности информации, которую добываешь, для людей и для спасающих их врачей", - добавил Горностаев.Акция "Пожалуйста, дышите!" инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции является ВГТРК. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции указаны там же.Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ" , телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен"превышает 10,5 млн подписчиков.

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Наталья Макарова

новости агентства, общество, дмитрий горностаев, москва, президентский фонд культурных инициатив, ано "национальные приоритеты", риа новости, миа "россия сегодня"