Вован и Лексус допустили общение с мировыми звездами от имени Зеленского
Вован и Лексус допустили, что могут поговорить с мировыми звездами от имени Зеленского
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) допустили, что могут обратиться к мировым звездам от имени Владимира Зеленского.
"Звезды, мировые звезды, которые поддержали Украину, попробуем у них узнать, что они думают вообще, знают ли они, где вообще находится Украина, понимают поддержкой своей, на что они готовы пойти, если с ними пообщается, допустим, псевдо-Зеленский", - сказал журналистам Кузнецов после церемонии награждения Национальной премии интернет-контента, рассказывая о дальнейших идеях для видео.
Также в ходе церемонии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что ждет звонка от пранкеров.
"Мы постоянно с ней на связи в Telegram, поэтому если она ждет, надеемся, что только дружественно", - сказал Столяров, отвечая на вопрос, будут ли Вован и Лексус звонить Захаровой.
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