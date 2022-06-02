https://ria.ru/20220602/prankery-1792762605.html

Вован и Лексус допустили общение с мировыми звездами от имени Зеленского

Вован и Лексус допустили общение с мировыми звездами от имени Зеленского - РИА Новости, 02.06.2022

Вован и Лексус допустили общение с мировыми звездами от имени Зеленского

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) допустили, что могут обратиться к мировым звездам от имени Владимира Зеленского. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T23:51

2022-06-02T23:51

2022-06-02T23:51

мария захарова

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150101/13/1501011348_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_702d65c83e5cbc4356422049a9fc8e9c.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) допустили, что могут обратиться к мировым звездам от имени Владимира Зеленского.Также в ходе церемонии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что ждет звонка от пранкеров."Мы постоянно с ней на связи в Telegram, поэтому если она ждет, надеемся, что только дружественно", - сказал Столяров, отвечая на вопрос, будут ли Вован и Лексус звонить Захаровой.

https://ria.ru/20220519/prankery-1789515487.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария захарова, украина, владимир зеленский