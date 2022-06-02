https://ria.ru/20220602/ponomarev-1792750757.html
Правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию, сообщил источник
Правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2022
Правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию, сообщил источник
Общественный деятель и правозащитник Лев Пономарев" покинул Россию, сообщил РИА Новости источник из окружения Пономарева*. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T21:39
2022-06-02T21:39
2022-06-02T21:39
россия
лев пономарев
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общественный деятель и правозащитник Лев Пономарев" покинул Россию, сообщил РИА Новости источник из окружения Пономарева*."Да, он уехал. Я думаю, что об этом все знают," - сказал источник из окружения Пономарева*.Пономарев* одним из первых попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иностранным агентом.* Физическое лицо, признанное иноагентом
https://ria.ru/20220602/kasyanov-1792745732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лев пономарев , общество
Правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию, сообщил источник
Общественный деятель и правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию