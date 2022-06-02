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Правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2022
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Правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию, сообщил источник
Правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2022
Правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию, сообщил источник
Общественный деятель и правозащитник Лев Пономарев" покинул Россию, сообщил РИА Новости источник из окружения Пономарева*. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T21:39
2022-06-02T21:39
россия
лев пономарев
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общественный деятель и правозащитник Лев Пономарев" покинул Россию, сообщил РИА Новости источник из окружения Пономарева*."Да, он уехал. Я думаю, что об этом все знают," - сказал источник из окружения Пономарева*.Пономарев* одним из первых попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иностранным агентом.* Физическое лицо, признанное иноагентом
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россия, лев пономарев , общество
21:39 02.06.2022
 
Правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию, сообщил источник

Общественный деятель и правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЛев Пономарев
Лев Пономарев - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Лев Пономарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общественный деятель и правозащитник Лев Пономарев" покинул Россию, сообщил РИА Новости источник из окружения Пономарева*.
"Да, он уехал. Я думаю, что об этом все знают," - сказал источник из окружения Пономарева*.
Пономарев* одним из первых попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иностранным агентом.
* Физическое лицо, признанное иноагентом
Михаил Касьянов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 20:50
Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас"
 
РоссияЛев ПономаревОбщество
 
 
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