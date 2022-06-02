https://ria.ru/20220602/ponomarev-1792750757.html

Правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию, сообщил источник

Правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2022

Правозащитник Лев Пономарев* покинул Россию, сообщил источник

Общественный деятель и правозащитник Лев Пономарев" покинул Россию, сообщил РИА Новости источник из окружения Пономарева*. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T21:39

2022-06-02T21:39

2022-06-02T21:39

россия

лев пономарев

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общественный деятель и правозащитник Лев Пономарев" покинул Россию, сообщил РИА Новости источник из окружения Пономарева*."Да, он уехал. Я думаю, что об этом все знают," - сказал источник из окружения Пономарева*.Пономарев* одним из первых попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иностранным агентом.* Физическое лицо, признанное иноагентом

https://ria.ru/20220602/kasyanov-1792745732.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, лев пономарев , общество