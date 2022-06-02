https://ria.ru/20220602/pomosch-1792529516.html

Треть населения Украины нуждается в продовольственной помощи, заявили в ФАО

Треть населения Украины нуждается в продовольственной помощи, заявили в ФАО - РИА Новости, 02.06.2022

Треть населения Украины нуждается в продовольственной помощи, заявили в ФАО

Около трети населения Украины в настоящий момент нуждается в срочной продовольственной помощи, сказал в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:45

2022-06-02T09:45

2022-06-02T09:45

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около трети населения Украины в настоящий момент нуждается в срочной продовольственной помощи, сказал в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков."В этой стране, одной из ведущих мировых житниц, сейчас до трети населения нуждаются в срочной продовольственной помощи. В рамках гуманитарной операции ООН, развернутой на Украине общей стоимостью 1,7 млрд долларов, ценник продовольственной помощи, которую доставляет Всемирная продовольственная программа ООН, достигает 800 млн долларов", - сказал Кобяков.По его словам, ФАО проводит там самостоятельную операцию помощи сельским жителям. "До конца года семена, корма, удобрения, наличные деньги получит свыше 350 тысяч сельских домохозяйств, или почти 1 миллион селян из пострадавших районов", - добавил Кобяков.

https://ria.ru/20220531/bezhentsy-1792027208.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, фао, оон