Треть населения Украины нуждается в продовольственной помощи, заявили в ФАО
Глава офиса ФАО в России Кобяков: треть украинцев нуждаются в продовольственной помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРаздача еды жителям города Рубежное от волонтеров благотворительной общественной организации "Пища жизни"
Раздача еды жителям города Рубежное от волонтеров благотворительной общественной организации "Пища жизни". Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около трети населения Украины в настоящий момент нуждается в срочной продовольственной помощи, сказал в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков.
"В этой стране, одной из ведущих мировых житниц, сейчас до трети населения нуждаются в срочной продовольственной помощи. В рамках гуманитарной операции ООН, развернутой на Украине общей стоимостью 1,7 млрд долларов, ценник продовольственной помощи, которую доставляет Всемирная продовольственная программа ООН, достигает 800 млн долларов", - сказал Кобяков.
По его словам, ФАО проводит там самостоятельную операцию помощи сельским жителям. "До конца года семена, корма, удобрения, наличные деньги получит свыше 350 тысяч сельских домохозяйств, или почти 1 миллион селян из пострадавших районов", - добавил Кобяков.