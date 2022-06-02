Рейтинг@Mail.ru
Треть населения Украины нуждается в продовольственной помощи, заявили в ФАО - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/pomosch-1792529516.html
Треть населения Украины нуждается в продовольственной помощи, заявили в ФАО
Треть населения Украины нуждается в продовольственной помощи, заявили в ФАО - РИА Новости, 02.06.2022
Треть населения Украины нуждается в продовольственной помощи, заявили в ФАО
Около трети населения Украины в настоящий момент нуждается в срочной продовольственной помощи, сказал в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:45
2022-06-02T09:45
в мире
украина
фао
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787132636_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a15cd485b9b6fa27fb55a50d3ffe1e0.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около трети населения Украины в настоящий момент нуждается в срочной продовольственной помощи, сказал в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков."В этой стране, одной из ведущих мировых житниц, сейчас до трети населения нуждаются в срочной продовольственной помощи. В рамках гуманитарной операции ООН, развернутой на Украине общей стоимостью 1,7 млрд долларов, ценник продовольственной помощи, которую доставляет Всемирная продовольственная программа ООН, достигает 800 млн долларов", - сказал Кобяков.По его словам, ФАО проводит там самостоятельную операцию помощи сельским жителям. "До конца года семена, корма, удобрения, наличные деньги получит свыше 350 тысяч сельских домохозяйств, или почти 1 миллион селян из пострадавших районов", - добавил Кобяков.
https://ria.ru/20220531/bezhentsy-1792027208.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787132636_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_16da7f3658291cef64fab78943f883c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, фао, оон
09:45 02.06.2022
 
Треть населения Украины нуждается в продовольственной помощи, заявили в ФАО

Глава офиса ФАО в России Кобяков: треть украинцев нуждаются в продовольственной помощи

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРаздача еды жителям города Рубежное от волонтеров благотворительной общественной организации "Пища жизни"
Раздача еды жителям города Рубежное от волонтеров благотворительной общественной организации Пища жизни - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Раздача еды жителям города Рубежное от волонтеров благотворительной общественной организации "Пища жизни". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около трети населения Украины в настоящий момент нуждается в срочной продовольственной помощи, сказал в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков.
"В этой стране, одной из ведущих мировых житниц, сейчас до трети населения нуждаются в срочной продовольственной помощи. В рамках гуманитарной операции ООН, развернутой на Украине общей стоимостью 1,7 млрд долларов, ценник продовольственной помощи, которую доставляет Всемирная продовольственная программа ООН, достигает 800 млн долларов", - сказал Кобяков.
По его словам, ФАО проводит там самостоятельную операцию помощи сельским жителям. "До конца года семена, корма, удобрения, наличные деньги получит свыше 350 тысяч сельских домохозяйств, или почти 1 миллион селян из пострадавших районов", - добавил Кобяков.
Беженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 14:04Специальная военная операция на Украине
В России запустили проект для помощи беженцам из Донбасса "Будем жить"
 
В миреУкраинаФАОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала