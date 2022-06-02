https://ria.ru/20220602/polyaki-1792542114.html

"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам

"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам - РИА Новости, 02.06.2022

"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам

Властям польского города Острув-Велькопольски пришлось оправдываться из-за инцидента на праздновании Дня защиты детей, когда одна из фирм решила вручить подарки РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:11

2022-06-02T10:11

2022-06-02T11:04

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Властям польского города Острув-Велькопольски пришлось оправдываться из-за инцидента на праздновании Дня защиты детей, когда одна из фирм решила вручить подарки выходцам с Украины, сообщил портал o2.Бурную дискуссию вызвал пост мэра города Беаты Климек о том, что компания Techland решила организовать раздачу сладостей по случаю торжества. Однако речь шла не обо всех детях, а исключительно об украинских, что вызвало волну негодования у местных жителей."А что получат наши дети, позвольте спросить?" — возмутилась Katarzyna Szczurek."А как же польские дети, у них ведь тоже праздник", — подчеркнула Monika Zientara."У украинских детей есть свои родители", — написала Kamila Walas.Мэр Острува, в свою очередь, отреагировала на замечания, заявив, что раздачу подарков организовывала частная компания, и призвала проявить больше милосердия и сочувствия. Некоторые пользователи также поддержали главу города, а один из них заявил, что если кому-то из польских детей родители не могут купить сладости, то он с удовольствием поможет.По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более 3,6 миллиона беженцев с Украины. Некоторые из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остаются в республике. Глава государства Анджей Дуда заявлял, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком переселенцев без помощи Евросоюза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220601/bezhentsy-1792389337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, анджей дуда, польша, украина, варшава, общество