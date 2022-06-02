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"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам - РИА Новости, 02.06.2022
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"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам
"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам - РИА Новости, 02.06.2022
"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам
Властям польского города Острув-Велькопольски пришлось оправдываться из-за инцидента на праздновании Дня защиты детей, когда одна из фирм решила вручить подарки РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:11
2022-06-02T11:04
в мире
анджей дуда
польша
украина
варшава
общество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Властям польского города Острув-Велькопольски пришлось оправдываться из-за инцидента на праздновании Дня защиты детей, когда одна из фирм решила вручить подарки выходцам с Украины, сообщил портал o2.Бурную дискуссию вызвал пост мэра города Беаты Климек о том, что компания Techland решила организовать раздачу сладостей по случаю торжества. Однако речь шла не обо всех детях, а исключительно об украинских, что вызвало волну негодования у местных жителей."А что получат наши дети, позвольте спросить?" — возмутилась Katarzyna Szczurek."А как же польские дети, у них ведь тоже праздник", — подчеркнула Monika Zientara."У украинских детей есть свои родители", — написала Kamila Walas.Мэр Острува, в свою очередь, отреагировала на замечания, заявив, что раздачу подарков организовывала частная компания, и призвала проявить больше милосердия и сочувствия. Некоторые пользователи также поддержали главу города, а один из них заявил, что если кому-то из польских детей родители не могут купить сладости, то он с удовольствием поможет.По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более 3,6 миллиона беженцев с Украины. Некоторые из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остаются в республике. Глава государства Анджей Дуда заявлял, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком переселенцев без помощи Евросоюза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220601/bezhentsy-1792389337.html
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в мире, анджей дуда, польша, украина, варшава, общество
10:11 02.06.2022 (обновлено: 11:04 02.06.2022)
 
"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам

o2: подарки украинским беженцам по случаю Дня защиты детей вызвали волну гнева у поляков

© Depositphotos / alexkich Подарочная коробка
Подарочная коробка - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Depositphotos / alexkich
Подарочная коробка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Властям польского города Острув-Велькопольски пришлось оправдываться из-за инцидента на праздновании Дня защиты детей, когда одна из фирм решила вручить подарки выходцам с Украины, сообщил портал o2.
Бурную дискуссию вызвал пост мэра города Беаты Климек о том, что компания Techland решила организовать раздачу сладостей по случаю торжества. Однако речь шла не обо всех детях, а исключительно об украинских, что вызвало волну негодования у местных жителей.
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"А что получат наши дети, позвольте спросить?" — возмутилась Katarzyna Szczurek.
"А как же польские дети, у них ведь тоже праздник", — подчеркнула Monika Zientara.
"У украинских детей есть свои родители", — написала Kamila Walas.
Мэр Острува, в свою очередь, отреагировала на замечания, заявив, что раздачу подарков организовывала частная компания, и призвала проявить больше милосердия и сочувствия. Некоторые пользователи также поддержали главу города, а один из них заявил, что если кому-то из польских детей родители не могут купить сладости, то он с удовольствием поможет.
По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более 3,6 миллиона беженцев с Украины. Некоторые из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остаются в республике. Глава государства Анджей Дуда заявлял, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком переселенцев без помощи Евросоюза.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Беженцы на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
06:26
Польша предъявила украинским беженцам ультиматум
 
В миреАнджей ДудаПольшаУкраинаВаршаваОбщество
 
 
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