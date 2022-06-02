https://ria.ru/20220602/polyaki-1792542114.html
"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам
"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам - РИА Новости, 02.06.2022
"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам
Властям польского города Острув-Велькопольски пришлось оправдываться из-за инцидента на праздновании Дня защиты детей, когда одна из фирм решила вручить подарки РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:11
2022-06-02T10:11
2022-06-02T11:04
в мире
анджей дуда
польша
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варшава
общество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Властям польского города Острув-Велькопольски пришлось оправдываться из-за инцидента на праздновании Дня защиты детей, когда одна из фирм решила вручить подарки выходцам с Украины, сообщил портал o2.Бурную дискуссию вызвал пост мэра города Беаты Климек о том, что компания Techland решила организовать раздачу сладостей по случаю торжества. Однако речь шла не обо всех детях, а исключительно об украинских, что вызвало волну негодования у местных жителей."А что получат наши дети, позвольте спросить?" — возмутилась Katarzyna Szczurek."А как же польские дети, у них ведь тоже праздник", — подчеркнула Monika Zientara."У украинских детей есть свои родители", — написала Kamila Walas.Мэр Острува, в свою очередь, отреагировала на замечания, заявив, что раздачу подарков организовывала частная компания, и призвала проявить больше милосердия и сочувствия. Некоторые пользователи также поддержали главу города, а один из них заявил, что если кому-то из польских детей родители не могут купить сладости, то он с удовольствием поможет.По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более 3,6 миллиона беженцев с Украины. Некоторые из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остаются в республике. Глава государства Анджей Дуда заявлял, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком переселенцев без помощи Евросоюза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анджей дуда, польша, украина, варшава, общество
10:11 02.06.2022 (обновлено: 11:04 02.06.2022)
"А как же наши?" Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам
o2: подарки украинским беженцам по случаю Дня защиты детей вызвали волну гнева у поляков
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Властям польского города Острув-Велькопольски пришлось оправдываться из-за инцидента на праздновании Дня защиты детей, когда одна из фирм решила вручить подарки выходцам с Украины, сообщил портал o2
.
Бурную дискуссию вызвал пост мэра города Беаты Климек о том, что компания Techland решила организовать раздачу сладостей по случаю торжества. Однако речь шла не обо всех детях, а исключительно об украинских, что вызвало волну негодования у местных жителей.
"А что получат наши дети, позвольте спросить?" — возмутилась Katarzyna Szczurek.
"А как же польские дети, у них ведь тоже праздник", — подчеркнула Monika Zientara.
"У украинских детей есть свои родители", — написала Kamila Walas.
Мэр Острува, в свою очередь, отреагировала на замечания, заявив, что раздачу подарков организовывала частная компания, и призвала проявить больше милосердия и сочувствия. Некоторые пользователи также поддержали главу города, а один из них заявил, что если кому-то из польских детей родители не могут купить сладости, то он с удовольствием поможет.
По последним данным, с начала российской спецоперации в Польшу
прибыли более 3,6 миллиона беженцев с Украины
. Некоторые из них следуют в другие страны или возвращаются на родину, но большинство пока остаются в республике. Глава государства Анджей Дуда
заявлял, что Варшава
и Будапешт
вынуждены справляться с потоком переселенцев без помощи Евросоюза.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>