https://ria.ru/20220602/polsha-1792623139.html

Посол США анонсировал строительство более чем ста военных объектов в Польше

Посол США анонсировал строительство более чем ста военных объектов в Польше - РИА Новости, 02.06.2022

Посол США анонсировал строительство более чем ста военных объектов в Польше

Более 110 военных объектов США будут построены в Польше в течение ближайших 10 лет, сообщил журналистам посол США в Польше Марек Бжезинский. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:53

2022-06-02T13:53

2022-06-02T13:57

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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Более 110 военных объектов США будут построены в Польше в течение ближайших 10 лет, сообщил журналистам посол США в Польше Марек Бжезинский.В четверг в польском Повидзе, где размещена боевая батальонная группа США, начали строить склад вооружения."Сегодняшняя церемония закладки первого камня - это только одна из восьми таких запланированных, которые будут иметь место в течение этого лета. В течение следующих 10 лет запланировано (строительство – ред.) более 110 похожих объектов", - сказал Бжезинский. "Это все для того, чтобы значительно повысить нашу боевую готовность. Это будут объекты, например, учебные, но также столовые, казармы и объекты другого назначения", - пояснил посол.В Польше в общей сложности расквартированы 12 тысяч американских военнослужащих.

https://ria.ru/20220529/polsha-1791496570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, польша, в мире