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Посол США анонсировал строительство более чем ста военных объектов в Польше - РИА Новости, 02.06.2022
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Посол США анонсировал строительство более чем ста военных объектов в Польше
Посол США анонсировал строительство более чем ста военных объектов в Польше - РИА Новости, 02.06.2022
Посол США анонсировал строительство более чем ста военных объектов в Польше
Более 110 военных объектов США будут построены в Польше в течение ближайших 10 лет, сообщил журналистам посол США в Польше Марек Бжезинский. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:53
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сша
польша
в мире
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Более 110 военных объектов США будут построены в Польше в течение ближайших 10 лет, сообщил журналистам посол США в Польше Марек Бжезинский.В четверг в польском Повидзе, где размещена боевая батальонная группа США, начали строить склад вооружения."Сегодняшняя церемония закладки первого камня - это только одна из восьми таких запланированных, которые будут иметь место в течение этого лета. В течение следующих 10 лет запланировано (строительство – ред.) более 110 похожих объектов", - сказал Бжезинский. "Это все для того, чтобы значительно повысить нашу боевую готовность. Это будут объекты, например, учебные, но также столовые, казармы и объекты другого назначения", - пояснил посол.В Польше в общей сложности расквартированы 12 тысяч американских военнослужащих.
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сша, польша, в мире
13:53 02.06.2022 (обновлено: 13:57 02.06.2022)
 
Посол США анонсировал строительство более чем ста военных объектов в Польше

Посол США Бжезинский: более 110 военных объектов построят в Польше за десять лет

© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna BaltosАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna Baltos
Американские военные в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Более 110 военных объектов США будут построены в Польше в течение ближайших 10 лет, сообщил журналистам посол США в Польше Марек Бжезинский.
В четверг в польском Повидзе, где размещена боевая батальонная группа США, начали строить склад вооружения.
"Сегодняшняя церемония закладки первого камня - это только одна из восьми таких запланированных, которые будут иметь место в течение этого лета. В течение следующих 10 лет запланировано (строительство – ред.) более 110 похожих объектов", - сказал Бжезинский. "Это все для того, чтобы значительно повысить нашу боевую готовность. Это будут объекты, например, учебные, но также столовые, казармы и объекты другого назначения", - пояснил посол.
В Польше в общей сложности расквартированы 12 тысяч американских военнослужащих.
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