https://ria.ru/20220602/podarok-1792568420.html

СК подарил велосипед мальчику в ЛНР, которого обокрали украинские боевики

СК подарил велосипед мальчику в ЛНР, которого обокрали украинские боевики - РИА Новости, 02.06.2022

СК подарил велосипед мальчику в ЛНР, которого обокрали украинские боевики

Следователи СК РФ подарили велосипеды двум юным жителям села Крымское в ЛНР, в том числе юному беженцу из села Новотошковское, которого обокрали отступающие... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:08

2022-06-02T11:08

2022-06-02T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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КРЫМСКОЕ (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ подарили велосипеды двум юным жителям села Крымское в ЛНР, в том числе юному беженцу из села Новотошковское, которого обокрали отступающие украинские националисты, передаёт корреспондент РИА Новости.Семье Гнилицких из села Новотошковское не повезло - снаряд разрушил их дом, а потом отступавшие из села украинские боевики вывезли все, что уцелело. Больше всего 11-летнему Илье было жаль свой велосипед – ребенок сам накопил на него денег и сам выбирал на рынке."Он у нас мальчик такой - все деньги, что дарили на праздники, на конфеты не тратил. Поставил цель - купить велосипед. Поехали с ним на рынок, он сам его выбрал", - рассказала РИА Новости его мама Светлана.Когда в Новотошковском начались боевые действия, семье удалось выехать в соседнее Крымское, там их разместили дальние знакомые. С собой брали самое необходимое. В машине ехали четверо - ещё родители Светланы, так что велосипед пришлось оставить.Позже в Крымское пришли грустные вести - в дом Гнилицких попал снаряд, а все уцелевшие вещи забрали бежавшие из Новотошковского украинские националисты.Когда ее родителям удалось навестить родной дом, первым делом мальчик спросил у деда, как там его велосипед."Илюшенька, зайчик, велосипеда больше нет", - расстроил его дед. Илья "плакал два дня", добавила мать.Узнав о его горе, следователи СК РФ, работающие в регионе, решили подарить ему новый велосипед. Ещё одним счастливым обладателем своего транспорта стал ровесник и сосед Ильи Ваня. Иван рассказывал РИА Новости, что мечтает быть трактористом и держать большую ферму, но переживает, что окрестности села заминированы. За серьезность рассуждений и намерений следователи также решили поощрить мальчика двухколесным транспортом.

https://ria.ru/20220516/deti-1788851197.html

https://ria.ru/20220601/deti-1792384666.html

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Подарок от следователей СК РФ мальчикам из села Крымское в ЛНР Следователи СК РФ подарили велосипеды двум мальчикам из села Крымское в ЛНР, в том числе ребенку, которого обокрали отступавшие украинские националисты, передает корреспондент РИА Новости. 2022-06-02T11:08 true PT2M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)