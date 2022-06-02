https://ria.ru/20220602/podarok-1792568420.html
СК подарил велосипед мальчику в ЛНР, которого обокрали украинские боевики
СК подарил велосипед мальчику в ЛНР, которого обокрали украинские боевики - РИА Новости, 02.06.2022
СК подарил велосипед мальчику в ЛНР, которого обокрали украинские боевики
Следователи СК РФ подарили велосипеды двум юным жителям села Крымское в ЛНР, в том числе юному беженцу из села Новотошковское, которого обокрали отступающие... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:08
2022-06-02T11:08
2022-06-02T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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КРЫМСКОЕ (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ подарили велосипеды двум юным жителям села Крымское в ЛНР, в том числе юному беженцу из села Новотошковское, которого обокрали отступающие украинские националисты, передаёт корреспондент РИА Новости.Семье Гнилицких из села Новотошковское не повезло - снаряд разрушил их дом, а потом отступавшие из села украинские боевики вывезли все, что уцелело. Больше всего 11-летнему Илье было жаль свой велосипед – ребенок сам накопил на него денег и сам выбирал на рынке."Он у нас мальчик такой - все деньги, что дарили на праздники, на конфеты не тратил. Поставил цель - купить велосипед. Поехали с ним на рынок, он сам его выбрал", - рассказала РИА Новости его мама Светлана.Когда в Новотошковском начались боевые действия, семье удалось выехать в соседнее Крымское, там их разместили дальние знакомые. С собой брали самое необходимое. В машине ехали четверо - ещё родители Светланы, так что велосипед пришлось оставить.Позже в Крымское пришли грустные вести - в дом Гнилицких попал снаряд, а все уцелевшие вещи забрали бежавшие из Новотошковского украинские националисты.Когда ее родителям удалось навестить родной дом, первым делом мальчик спросил у деда, как там его велосипед."Илюшенька, зайчик, велосипеда больше нет", - расстроил его дед. Илья "плакал два дня", добавила мать.Узнав о его горе, следователи СК РФ, работающие в регионе, решили подарить ему новый велосипед. Ещё одним счастливым обладателем своего транспорта стал ровесник и сосед Ильи Ваня. Иван рассказывал РИА Новости, что мечтает быть трактористом и держать большую ферму, но переживает, что окрестности села заминированы. За серьезность рассуждений и намерений следователи также решили поощрить мальчика двухколесным транспортом.
https://ria.ru/20220516/deti-1788851197.html
https://ria.ru/20220601/deti-1792384666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подарок от следователей СК РФ мальчикам из села Крымское в ЛНР
Следователи СК РФ подарили велосипеды двум мальчикам из села Крымское в ЛНР, в том числе ребенку, которого обокрали отступавшие украинские националисты, передает корреспондент РИА Новости.
2022-06-02T11:08
true
PT2M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
11:08 02.06.2022 (обновлено: 15:54 02.06.2022)
СК подарил велосипед мальчику в ЛНР, которого обокрали украинские боевики
В ЛНР российские следователи подарили велосипед мальчику, которого обокрали националисты
КРЫМСКОЕ (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ подарили велосипеды двум юным жителям села Крымское в ЛНР, в том числе юному беженцу из села Новотошковское, которого обокрали отступающие украинские националисты, передаёт корреспондент РИА Новости.
Семье Гнилицких из села Новотошковское не повезло - снаряд разрушил их дом, а потом отступавшие из села украинские боевики вывезли все, что уцелело. Больше всего 11-летнему Илье было жаль свой велосипед – ребенок сам накопил на него денег и сам выбирал на рынке.
"Он у нас мальчик такой - все деньги, что дарили на праздники, на конфеты не тратил. Поставил цель - купить велосипед. Поехали с ним на рынок, он сам его выбрал", - рассказала РИА Новости его мама Светлана.
Когда в Новотошковском начались боевые действия, семье удалось выехать в соседнее Крымское, там их разместили дальние знакомые. С собой брали самое необходимое. В машине ехали четверо - ещё родители Светланы, так что велосипед пришлось оставить.
Позже в Крымское пришли грустные вести - в дом Гнилицких попал снаряд, а все уцелевшие вещи забрали бежавшие из Новотошковского украинские националисты.
"Забирали детские вещи, украинские книжки, даже рюкзак Ильи", - рассказывает Светлана, ссылаясь на соседей-очевидцев.
Когда ее родителям удалось навестить родной дом, первым делом мальчик спросил у деда, как там его велосипед.
"Илюшенька, зайчик, велосипеда больше нет", - расстроил его дед. Илья "плакал два дня", добавила мать.
Узнав о его горе, следователи СК РФ, работающие в регионе, решили подарить ему новый велосипед. Ещё одним счастливым обладателем своего транспорта стал ровесник и сосед Ильи Ваня. Иван рассказывал РИА Новости, что мечтает быть трактористом и держать большую ферму, но переживает, что окрестности села заминированы. За серьезность рассуждений и намерений следователи также решили поощрить мальчика двухколесным транспортом.