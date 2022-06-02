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В ДНР и ЛНР находятся около восьми тысяч украинских пленных
В ДНР и ЛНР находятся около восьми тысяч украинских пленных - РИА Новости, 02.06.2022
В ДНР и ЛНР находятся около восьми тысяч украинских пленных
Около восьми тысяч пленных украинских боевиков находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, у всех разный статус - часть обвиняемые, а часть РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:10
2022-06-02T09:10
2022-06-02T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Около восьми тысяч пленных украинских боевиков находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, у всех разный статус - часть обвиняемые, а часть подозреваемые, рассказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."На данный момент на территории двух республик находятся порядка восьми тысяч военнопленных… у кого-то статус подозреваемого, у кого-то обвиняемого… К трибуналу мы будем понимать, кто у нас находится в статусе обвиняемого и какое это количество людей", - сказала Шишкина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220602/obstrel-1792512907.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава комитета Народного совета ДНР Елена Шишкина о судьбе военнопленных
Около 8 тыс военнопленных находятся на территории ДНР и ЛНР, какое их количество получит статус обвиняемых, станет ясно ближе к проведению трибунала, рассказала РИА Новости глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина
2022-06-02T09:10
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
09:10 02.06.2022 (обновлено: 10:07 02.06.2022)
В ДНР и ЛНР находятся около восьми тысяч украинских пленных
В ДНР и ЛНР находятся около восьми тысяч пленных украинских боевиков
ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Около восьми тысяч пленных украинских боевиков находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, у всех разный статус - часть обвиняемые, а часть подозреваемые, рассказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
"На данный момент на территории двух республик находятся порядка восьми тысяч военнопленных… у кого-то статус подозреваемого, у кого-то обвиняемого… К трибуналу мы будем понимать, кто у нас находится в статусе обвиняемого и какое это количество людей", - сказала Шишкина.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.