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В ДНР и ЛНР находятся около восьми тысяч украинских пленных - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/plennye-1792521423.html
В ДНР и ЛНР находятся около восьми тысяч украинских пленных
В ДНР и ЛНР находятся около восьми тысяч украинских пленных - РИА Новости, 02.06.2022
В ДНР и ЛНР находятся около восьми тысяч украинских пленных
Около восьми тысяч пленных украинских боевиков находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, у всех разный статус - часть обвиняемые, а часть РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:10
2022-06-02T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Около восьми тысяч пленных украинских боевиков находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, у всех разный статус - часть обвиняемые, а часть подозреваемые, рассказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."На данный момент на территории двух республик находятся порядка восьми тысяч военнопленных… у кого-то статус подозреваемого, у кого-то обвиняемого… К трибуналу мы будем понимать, кто у нас находится в статусе обвиняемого и какое это количество людей", - сказала Шишкина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220602/obstrel-1792512907.html
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Глава комитета Народного совета ДНР Елена Шишкина о судьбе военнопленных
Около 8 тыс военнопленных находятся на территории ДНР и ЛНР, какое их количество получит статус обвиняемых, станет ясно ближе к проведению трибунала, рассказала РИА Новости глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
09:10 02.06.2022 (обновлено: 10:07 02.06.2022)
 
В ДНР и ЛНР находятся около восьми тысяч украинских пленных

В ДНР и ЛНР находятся около восьми тысяч пленных украинских боевиков

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Около восьми тысяч пленных украинских боевиков находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, у всех разный статус - часть обвиняемые, а часть подозреваемые, рассказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
"На данный момент на территории двух республик находятся порядка восьми тысяч военнопленных… у кого-то статус подозреваемого, у кого-то обвиняемого… К трибуналу мы будем понимать, кто у нас находится в статусе обвиняемого и какое это количество людей", - сказала Шишкина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
07:55Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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