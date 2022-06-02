https://ria.ru/20220602/peskov-1792502829.html
Песков рассказал о прямой линии с Путиным
Песков рассказал о прямой линии с Путиным - РИА Новости, 02.06.2022
Песков рассказал о прямой линии с Путиным
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T03:08
2022-06-02T03:08
2022-06-02T03:18
общество
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.ПМЭФ пройдет в этом году с 15 по 18 июня.Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам. В прошлом году прямая линия прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.
https://radiosputnik.ria.ru/20220601/putin-1792397779.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия
03:08 02.06.2022 (обновлено: 03:18 02.06.2022)
Песков рассказал о прямой линии с Путиным
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что прямая линия с Путиным пройдет после ПМЭФ
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Она (прямая линия) – в любом случае после (ПМЭФ). У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится", - сказал Песков.
ПМЭФ
пройдет в этом году с 15 по 18 июня.
Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам. В прошлом году прямая линия прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.