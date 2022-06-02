https://ria.ru/20220602/peskov-1792502829.html

Песков рассказал о прямой линии с Путиным

Песков рассказал о прямой линии с Путиным - РИА Новости, 02.06.2022

Песков рассказал о прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T03:08

2022-06-02T03:08

2022-06-02T03:18

общество

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.ПМЭФ пройдет в этом году с 15 по 18 июня.Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам. В прошлом году прямая линия прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/putin-1792397779.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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