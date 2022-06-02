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Песков рассказал о прямой линии с Путиным - РИА Новости, 02.06.2022
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Песков рассказал о прямой линии с Путиным
Песков рассказал о прямой линии с Путиным - РИА Новости, 02.06.2022
Песков рассказал о прямой линии с Путиным
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T03:08
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общество
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.ПМЭФ пройдет в этом году с 15 по 18 июня.Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам. В прошлом году прямая линия прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.
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общество, россия
03:08 02.06.2022 (обновлено: 03:18 02.06.2022)
 
Песков рассказал о прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что прямая линия с Путиным пройдет после ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Она (прямая линия) – в любом случае после (ПМЭФ). У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится", - сказал Песков.
ПМЭФ пройдет в этом году с 15 по 18 июня.
Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам. В прошлом году прямая линия прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.
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