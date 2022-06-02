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Свердловские спасатели достали с дерева павлина, сбежавшего от хозяйки

Свердловские спасатели достали с дерева павлина, сбежавшего от хозяйки - РИА Новости, 02.06.2022

Свердловские спасатели достали с дерева павлина, сбежавшего от хозяйки

Сотрудники МЧС в свердловском Первоуральске спасли сбежавшего от хозяйки павлина, который застрял на дереве, сообщает пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:45

2022-06-02T16:45

2022-06-02T19:43

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

свердловская область

первоуральск

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники МЧС в свердловском Первоуральске спасли сбежавшего от хозяйки павлина, который застрял на дереве, сообщает пресс-служба регионального ведомства."Спасение павлина заняло несколько минут. Пожарные поднялись по лестнице, сняли птицу с дерева и вернули ее хозяйке. Спасательная операция прошла успешно: павлин жив и цел, а хозяйка красивейшей птицы поблагодарила огнеборцев", — говорится в сообщении.По информации МЧС, павлин сбежал из частного жилого сектора. Спустя некоторое время хозяйка обнаружила его на дереве, и когда птица не смогла выбраться из веток самостоятельно, женщина вызвала спасателей.

свердловская область

первоуральск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, свердловская область, первоуральск, россия