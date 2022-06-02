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Свердловские спасатели достали с дерева павлина, сбежавшего от хозяйки - РИА Новости, 02.06.2022
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Свердловские спасатели достали с дерева павлина, сбежавшего от хозяйки
Свердловские спасатели достали с дерева павлина, сбежавшего от хозяйки - РИА Новости, 02.06.2022
Свердловские спасатели достали с дерева павлина, сбежавшего от хозяйки
Сотрудники МЧС в свердловском Первоуральске спасли сбежавшего от хозяйки павлина, который застрял на дереве, сообщает пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:45
2022-06-02T19:43
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
свердловская область
первоуральск
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники МЧС в свердловском Первоуральске спасли сбежавшего от хозяйки павлина, который застрял на дереве, сообщает пресс-служба регионального ведомства."Спасение павлина заняло несколько минут. Пожарные поднялись по лестнице, сняли птицу с дерева и вернули ее хозяйке. Спасательная операция прошла успешно: павлин жив и цел, а хозяйка красивейшей птицы поблагодарила огнеборцев", — говорится в сообщении.По информации МЧС, павлин сбежал из частного жилого сектора. Спустя некоторое время хозяйка обнаружила его на дереве, и когда птица не смогла выбраться из веток самостоятельно, женщина вызвала спасателей.
свердловская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, свердловская область, первоуральск, россия
16:45 02.06.2022 (обновлено: 19:43 02.06.2022)
 
Свердловские спасатели достали с дерева павлина, сбежавшего от хозяйки

Сотрудники МЧС в Первоуральске достали с дерева павлина, сбежавшего от хозяйки

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиСотрудники пожарно-спасательной части Первоуральска спасли павлина, который застрял в ветках дерева на территории детского сада
Сотрудники пожарно-спасательной части Первоуральска спасли павлина, который застрял в ветках дерева на территории детского сада - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники МЧС в свердловском Первоуральске спасли сбежавшего от хозяйки павлина, который застрял на дереве, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"Спасение павлина заняло несколько минут. Пожарные поднялись по лестнице, сняли птицу с дерева и вернули ее хозяйке. Спасательная операция прошла успешно: павлин жив и цел, а хозяйка красивейшей птицы поблагодарила огнеборцев", — говорится в сообщении.
По информации МЧС, павлин сбежал из частного жилого сектора. Спустя некоторое время хозяйка обнаружила его на дереве, и когда птица не смогла выбраться из веток самостоятельно, женщина вызвала спасателей.
 
Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоСвердловская областьПервоуральскРоссия
 
 
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