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В ЕС не ожидают массового всплеска заболеваний оспой обезьян
В ЕС не ожидают массового всплеска заболеваний оспой обезьян - РИА Новости, 02.06.2022
В ЕС не ожидают массового всплеска заболеваний оспой обезьян
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не ожидает массового всплеска в странах союза обезьяньей оспы, оценивает риск распространения как низкий, РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:10
2022-06-02T16:10
2022-06-02T16:13
оспа обезьян
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не ожидает массового всплеска в странах союза обезьяньей оспы, оценивает риск распространения как низкий, заявил на пресс-конференции в Нидерландах один из руководителей регулятора Марко Кавальери."Мы считаем риск распространения для населения в целом низким, не ожидаем массового всплеска случаев заболевания даже на фоне некоторого роста заболеваний", - сказал он.
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оспа обезьян, евросоюз
16:10 02.06.2022 (обновлено: 16:13 02.06.2022)
В ЕС не ожидают массового всплеска заболеваний оспой обезьян
ЕМА не ожидает массового всплеска заболеваний оспой обезьян в странах Евросоюза