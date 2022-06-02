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В ЕС не ожидают массового всплеска заболеваний оспой обезьян - РИА Новости, 02.06.2022
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В ЕС не ожидают массового всплеска заболеваний оспой обезьян
В ЕС не ожидают массового всплеска заболеваний оспой обезьян - РИА Новости, 02.06.2022
В ЕС не ожидают массового всплеска заболеваний оспой обезьян
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не ожидает массового всплеска в странах союза обезьяньей оспы, оценивает риск распространения как низкий, РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:10
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оспа обезьян
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не ожидает массового всплеска в странах союза обезьяньей оспы, оценивает риск распространения как низкий, заявил на пресс-конференции в Нидерландах один из руководителей регулятора Марко Кавальери."Мы считаем риск распространения для населения в целом низким, не ожидаем массового всплеска случаев заболевания даже на фоне некоторого роста заболеваний", - сказал он.
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оспа обезьян, евросоюз
16:10 02.06.2022 (обновлено: 16:13 02.06.2022)
 
В ЕС не ожидают массового всплеска заболеваний оспой обезьян

ЕМА не ожидает массового всплеска заболеваний оспой обезьян в странах Евросоюза

© РИА Новости / Мартин Бертран / Перейти в фотобанкВывеска на здании Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в Амстердаме
Вывеска на здании Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Мартин Бертран
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в Амстердаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не ожидает массового всплеска в странах союза обезьяньей оспы, оценивает риск распространения как низкий, заявил на пресс-конференции в Нидерландах один из руководителей регулятора Марко Кавальери.
"Мы считаем риск распространения для населения в целом низким, не ожидаем массового всплеска случаев заболевания даже на фоне некоторого роста заболеваний", - сказал он.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 06:04
Роспотребнадзор получил запросы от ряда стран на тесты на оспу обезьян
 
Оспа обезьянЕвросоюз
 
 
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