https://ria.ru/20220602/ospa-1792669932.html

В ЕС не ожидают массового всплеска заболеваний оспой обезьян

В ЕС не ожидают массового всплеска заболеваний оспой обезьян - РИА Новости, 02.06.2022

В ЕС не ожидают массового всплеска заболеваний оспой обезьян

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не ожидает массового всплеска в странах союза обезьяньей оспы, оценивает риск распространения как низкий, РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:10

2022-06-02T16:10

2022-06-02T16:13

оспа обезьян

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не ожидает массового всплеска в странах союза обезьяньей оспы, оценивает риск распространения как низкий, заявил на пресс-конференции в Нидерландах один из руководителей регулятора Марко Кавальери."Мы считаем риск распространения для населения в целом низким, не ожидаем массового всплеска случаев заболевания даже на фоне некоторого роста заболеваний", - сказал он.

https://ria.ru/20220602/testy-1792507369.html

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оспа обезьян, евросоюз