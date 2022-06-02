15:23 02.06.2022 (обновлено: 15:24 02.06.2022)
ВОЗ сообщила о 643 случаях заражения людей оспой обезьян
Эксперт ВОЗ ван Керкхове: 643 случаев заражения людей оспой обезьян выявлено в 26 странах
© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
ЦЮРИХ, 2 июн - РИА Новости. По меньшей мере 643 случая заражения оспой обезьян среди людей зарегистрировано в 26 странах к началу июня, сообщила в четверг глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.
"Случаи (заражений людей оспой обезьян) были зарегистрированы в 26 странах в четырех регионах ВОЗ. Прямо сейчас у нас 650-643 подтвержденных случая с дополнительными вероятными и многочисленными подозрительными случаями в этих странах", - сказала представитель ВОЗ, добавив, что указанные заражения были зарегистрированы с 13 мая по 1 июня.
По данным организации, наибольшее число случаев зарегистрировано в Великобритании (190), Испании (142), Португалии (119) и Германии (44).
По словам Керкхове, необходимо оценить риск распространения оспы обезьян в мире, изучить геном вируса и провести его секвенирование, чтобы отследить потенциальные мутации.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.