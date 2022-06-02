https://ria.ru/20220602/ospa-1792652212.html

ВОЗ сообщила о 643 случаях заражения людей оспой обезьян

ВОЗ сообщила о 643 случаях заражения людей оспой обезьян - РИА Новости, 02.06.2022

ВОЗ сообщила о 643 случаях заражения людей оспой обезьян

По меньшей мере 643 случая заражения оспой обезьян среди людей зарегистрировано в 26 странах к началу июня, сообщила в четверг глава технической группы... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:23

2022-06-02T15:23

2022-06-02T15:24

в мире

великобритания

испания

португалия

воз

оспа обезьян

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ЦЮРИХ, 2 июн - РИА Новости. По меньшей мере 643 случая заражения оспой обезьян среди людей зарегистрировано в 26 странах к началу июня, сообщила в четверг глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове."Случаи (заражений людей оспой обезьян) были зарегистрированы в 26 странах в четырех регионах ВОЗ. Прямо сейчас у нас 650-643 подтвержденных случая с дополнительными вероятными и многочисленными подозрительными случаями в этих странах", - сказала представитель ВОЗ, добавив, что указанные заражения были зарегистрированы с 13 мая по 1 июня.По данным организации, наибольшее число случаев зарегистрировано в Великобритании (190), Испании (142), Португалии (119) и Германии (44).По словам Керкхове, необходимо оценить риск распространения оспы обезьян в мире, изучить геном вируса и провести его секвенирование, чтобы отследить потенциальные мутации.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220601/ospa-1792441436.html

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испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, испания, португалия, воз, оспа обезьян