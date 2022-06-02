https://ria.ru/20220602/ospa-1792526018.html

В Финляндии подтвердили второй случай оспы обезьян

В Финляндии подтвердили второй случай оспы обезьян - РИА Новости, 02.06.2022

В Финляндии подтвердили второй случай оспы обезьян

Второй случай оспы обезьян подтвержден в Финляндии, сообщают в четверг специалисты медицинского округа столичного региона HUS. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:30

2022-06-02T09:30

2022-06-02T09:30

в мире

финляндия

оспа обезьян

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн — РИА Новости. Второй случай оспы обезьян подтвержден в Финляндии, сообщают в четверг специалисты медицинского округа столичного региона HUS."Второй случай оспы обезьян был подтвержден в HUS. Вчера мы сообщили о подозрении", - говорится в сообщении организации.Первый случай заражения данным заболеванием в Финляндии подтвержден 26 мая также в медицинском округе столичного региона.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

финляндия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, оспа обезьян