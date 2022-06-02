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В Финляндии подтвердили второй случай оспы обезьян
В Финляндии подтвердили второй случай оспы обезьян - РИА Новости, 02.06.2022
В Финляндии подтвердили второй случай оспы обезьян
Второй случай оспы обезьян подтвержден в Финляндии, сообщают в четверг специалисты медицинского округа столичного региона HUS. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:30
2022-06-02T09:30
2022-06-02T09:30
в мире
финляндия
оспа обезьян
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн — РИА Новости. Второй случай оспы обезьян подтвержден в Финляндии, сообщают в четверг специалисты медицинского округа столичного региона HUS."Второй случай оспы обезьян был подтвержден в HUS. Вчера мы сообщили о подозрении", - говорится в сообщении организации.Первый случай заражения данным заболеванием в Финляндии подтвержден 26 мая также в медицинском округе столичного региона.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
финляндия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, оспа обезьян
В Финляндии подтвердили второй случай оспы обезьян
Финские медики подтвердили второй случай оспы обезьян в стране
ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн — РИА Новости. Второй случай оспы обезьян подтвержден в Финляндии, сообщают в четверг специалисты медицинского округа столичного региона HUS.
"Второй случай оспы обезьян был подтвержден в HUS. Вчера мы сообщили о подозрении", - говорится в сообщении организации.
Первый случай заражения данным заболеванием в Финляндии
подтвержден 26 мая также в медицинском округе столичного региона.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.