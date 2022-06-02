https://ria.ru/20220602/orden-1792730499.html
Семье погибшего на Украине бойца из Южной Осетии передали награду от Путина
Семье погибшего на Украине бойца из Южной Осетии передали награду от Путина - РИА Новости, 02.06.2022
Семье погибшего на Украине бойца из Южной Осетии передали награду от Путина
Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов передал семье добровольца Инала Кортиева, погибшего на Украине, орден Мужества от президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:24
2022-06-02T19:24
2022-06-02T19:24
украина
южная осетия
марат кулахметов
владимир путин
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ЦХИНВАЛ, 2 июн - РИА Новости. Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов передал семье добровольца Инала Кортиева, погибшего на Украине, орден Мужества от президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба дипмиссии в республике."Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов передал семье старшего сержанта Инала Кортиева орден Мужества, которым он был награжден указом Президента России посмертно", - говорится в сообщении.Кортиев был командиром взвода российской 4-й военной базы и погиб во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине в апреле."Исполняя последнюю волю погибшего, Марат Кулахметов передал награду в руки дочери военнослужащего", - уточнили в дипмиссии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/ordena-1786388549.html
https://ria.ru/20220531/kherson-1791930539.html
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украина, южная осетия, марат кулахметов, владимир путин, донбасс
Семье погибшего на Украине бойца из Южной Осетии передали награду от Путина
Семье погибшего на Украине добровольца Кортиева из Южной Осетии передали орден Мужества