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Кировские предприятия предложили меры по улучшению работы ОПК - РИА Новости, 02.06.2022
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Кировская область
https://ria.ru/20220602/opk-1792596616.html
Кировские предприятия предложили меры по улучшению работы ОПК
Кировские предприятия предложили меры по улучшению работы ОПК - РИА Новости, 02.06.2022
Кировские предприятия предложили меры по улучшению работы ОПК
Предложения кировских предприятий по улучшению работы оборонно-промышленного комплекса будут направлены в федеральные органы власти, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:40
2022-06-02T12:40
кировская область
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совет федерации рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Предложения кировских предприятий по улучшению работы оборонно-промышленного комплекса будут направлены в федеральные органы власти, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.Выездное заседание на тему "Развитие перспективных направлений оборонно-промышленного комплекса России на примере предприятий региона" состоялось в Кирове в рамках трехдневного визита делегации Совета Федерации по обороне и безопасности в Кировскую область."Проведение заседания в Кирове очень актуально, учитывая большое количество стратегических предприятий, работающих в регионе. Предприятия оборонно-промышленного комплекса – это то, чем Кировская область может гордиться", - цитирует пресс-служба слова врио губернатора Кировской области Александра Соколова.Предприятия ОПК вносят значительный вклад в экономику области, обеспечивая занятость более 17 тысяч человек. "Это не просто занятость, это работа высококвалифицированных специалистов, которые обеспечивают технологическую безопасность и независимость нашей Родины, что стало особенно актуально с вводом санкций в отношении России", - сказал Соколов.Предприятия оборонно-промышленного комплекса Кировской области задействованы в обеспечении жизненного цикла продукции военного назначения, а также в рамках диверсификации выпускают технологичную и востребованную продукцию гражданского назначения.Врио главы региона отметил, что правительство Кировской области заинтересовано в стабильном развитии промышленности региона и в первую очередь предприятий ОПК, учитывая, что именно на этих предприятиях есть технологический и человеческий потенциал, а также они обеспечивают технологический щит России, ее технологический суверенитет.
https://ria.ru/20220425/dorogi-1785335148.html
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экономика, кировская область, россия, совет федерации рф, киров
12:40 02.06.2022
 
Кировские предприятия предложили меры по улучшению работы ОПК

Идеи кировских предприятий по улучшению работы ОПК направят в федеральные органы власти

© Станислав Шаклеин / Перейти в фотобанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Предложения кировских предприятий по улучшению работы оборонно-промышленного комплекса будут направлены в федеральные органы власти, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Выездное заседание на тему "Развитие перспективных направлений оборонно-промышленного комплекса России на примере предприятий региона" состоялось в Кирове в рамках трехдневного визита делегации Совета Федерации по обороне и безопасности в Кировскую область.
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"Проведение заседания в Кирове очень актуально, учитывая большое количество стратегических предприятий, работающих в регионе. Предприятия оборонно-промышленного комплекса – это то, чем Кировская область может гордиться", - цитирует пресс-служба слова врио губернатора Кировской области Александра Соколова.
Предприятия ОПК вносят значительный вклад в экономику области, обеспечивая занятость более 17 тысяч человек. "Это не просто занятость, это работа высококвалифицированных специалистов, которые обеспечивают технологическую безопасность и независимость нашей Родины, что стало особенно актуально с вводом санкций в отношении России", - сказал Соколов.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса Кировской области задействованы в обеспечении жизненного цикла продукции военного назначения, а также в рамках диверсификации выпускают технологичную и востребованную продукцию гражданского назначения.
Врио главы региона отметил, что правительство Кировской области заинтересовано в стабильном развитии промышленности региона и в первую очередь предприятий ОПК, учитывая, что именно на этих предприятиях есть технологический и человеческий потенциал, а также они обеспечивают технологический щит России, ее технологический суверенитет.
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