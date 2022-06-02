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В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/operatory-1792508494.html
В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины
В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины - РИА Новости, 02.06.2022
В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины
Несколько новых российских операторов мобильной связи может в перспективе появиться в освобожденных Херсонской и Запорожской областях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T06:25
2022-06-02T06:25
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
херсонская область
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Несколько новых российских операторов мобильной связи может в перспективе появиться в освобожденных Херсонской и Запорожской областях, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. В регионы зашел новый российский мобильный оператор. Началась продажа sim-карт. При этом украинские мобильные операторы окончательно прекратили свою работу.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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запорожская область
украина
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запорожская область, украина, херсонская область , в мире, россия
06:25 02.06.2022
 
В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины

Советник главы Крыма Крючков допустил появление новых операторов связи на юге Украины

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМестные жители на одной из улиц в Мелитополе
Местные жители на одной из улиц в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Местные жители на одной из улиц в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Несколько новых российских операторов мобильной связи может в перспективе появиться в освобожденных Херсонской и Запорожской областях, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. В регионы зашел новый российский мобильный оператор. Началась продажа sim-карт. При этом украинские мобильные операторы окончательно прекратили свою работу.
"Сейчас на освобожденных территориях один оператор связи, но это только начало. Возможно, появятся еще несколько. Все будет зависеть от потребностей регионов", - сказал РИА Новости Крючков.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаХерсонская областьВ миреРоссия
 
 
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