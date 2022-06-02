https://ria.ru/20220602/operatory-1792508494.html

В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины

В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины - РИА Новости, 02.06.2022

В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины

Несколько новых российских операторов мобильной связи может в перспективе появиться в освобожденных Херсонской и Запорожской областях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T06:25

2022-06-02T06:25

2022-06-02T06:25

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

херсонская область

в мире

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Несколько новых российских операторов мобильной связи может в перспективе появиться в освобожденных Херсонской и Запорожской областях, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. В регионы зашел новый российский мобильный оператор. Началась продажа sim-карт. При этом украинские мобильные операторы окончательно прекратили свою работу.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220602/vossoedinenie-1792506643.html

запорожская область

украина

херсонская область

россия

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Максим Горбачев

запорожская область, украина, херсонская область , в мире, россия