https://ria.ru/20220602/operatory-1792508494.html
В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины
В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины - РИА Новости, 02.06.2022
В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины
Несколько новых российских операторов мобильной связи может в перспективе появиться в освобожденных Херсонской и Запорожской областях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T06:25
2022-06-02T06:25
2022-06-02T06:25
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
херсонская область
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Несколько новых российских операторов мобильной связи может в перспективе появиться в освобожденных Херсонской и Запорожской областях, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. В регионы зашел новый российский мобильный оператор. Началась продажа sim-карт. При этом украинские мобильные операторы окончательно прекратили свою работу.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220602/vossoedinenie-1792506643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, украина, херсонская область , в мире, россия
В Крыму допустили появление новых операторов связи на юге Украины
Советник главы Крыма Крючков допустил появление новых операторов связи на юге Украины