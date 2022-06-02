https://ria.ru/20220602/ogranicheniya-1792739742.html

США хотят сохранить ограничения в рамках договора СНВ-3

США хотят сохранить ограничения в рамках договора СНВ-3 - РИА Новости, 02.06.2022

США хотят сохранить ограничения в рамках договора СНВ-3

США заинтересованы в сохранении предусмотренных договором СНВ-3 ограничений на российские ядерные арсеналы после 2026 года и намерены добиваться введения... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T20:04

2022-06-02T20:04

2022-06-02T20:16

сша

россия

государственный департамент сша

космос - риа наука

джо байден

вашингтон (штат)

договор снв-3

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ВАШИНГТОН, 2 июня - РИА Новости. США заинтересованы в сохранении предусмотренных договором СНВ-3 ограничений на российские ядерные арсеналы после 2026 года и намерены добиваться введения лимитов на "новые типы" вооружения, включая тактическое, заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией президента Джо Байдена на пять лет, которые истекают в 2026 году."Мы хотим сохранить лимиты после 2026 года на российские системы, покрываемые СНВ-3. Мы хотим ограничить новые типы ядерных систем, которые разрабатывает России, и хотим покрытия всех российских ядерных вооружений, включая системы театра военных действий", - сказала Стюарт на научной конференции в Вашингтоне.Она назвала "критически важной" задачей включение в рамки контроля тактического ядерного оружия. "Это те вооружения, которые Россия с большей вероятностью может применить или которыми будет угрожать в ходе того или иного конфликта", - сказала Стюарт.Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220526/dialog-1790755378.html

https://ria.ru/20220409/ssha-1782693150.html

сша

россия

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сша, россия, государственный департамент сша, космос - риа наука, джо байден, вашингтон (штат), договор снв-3