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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за 10 минут обстреляли Петровский район Донецка и дважды населенный пункт Горловка из танка и СПГ, а также с применением мин калибром 120... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:55

2022-06-02T16:55

2022-06-02T16:55

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

украина

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Петровский район Донецка и дважды населенный пункт Горловка из танка и СПГ, а также с применением мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 15.50 по 16.00 в направлении Горловки и Донецка. В общей сложности было выпущено девять гранат из СПГ, десять мин калибром 120 миллиметров, произведено десять выстрелов из танка, также применялось стрелковое вооружение.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, украина, вооруженные силы украины