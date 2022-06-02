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Мать погибшей при обстреле ЛНР беременной девушки рассказала о трагедии - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/obstrel-1792665413.html
Мать погибшей при обстреле ЛНР беременной девушки рассказала о трагедии
Мать погибшей при обстреле ЛНР беременной девушки рассказала о трагедии - РИА Новости, 02.06.2022
Мать погибшей при обстреле ЛНР беременной девушки рассказала о трагедии
Две беременные девушки, погибшие в результате обстрела РСЗО "Ураган" города Стаханов со стороны украинских войск, погибли, закрыв собой младших сестер одной из... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:58
2022-06-02T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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СТАХАНОВ (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Две беременные девушки, погибшие в результате обстрела РСЗО "Ураган" города Стаханов со стороны украинских войск, погибли, закрыв собой младших сестер одной из них, рассказала журналистам мама одной из погибших девушек Оксана Авраменко.Ранее сообщалось, что украинские войска 30 мая обстреляли город Стаханов из РСЗО "Ураган". В результате обстрела погибли две беременные женщины, получили ранения 24 человека, из них восемь детей."У меня трое детей, старшую мы сегодня хоронили, она была беременная на шестом месяце, она закрыла собой своих сестер", - рассказала мама погибшей девушки Оксана Авраменко.По словам детей, гуляющих возле школы, также закрывала собой подруга дочери, которая находилась на девятом месяце беременности и должна была рожать первого июля. Обе девушки погибли. Оксана уточнила, что в районе школы, куда ударили кассеты РСЗО "Ураган", обычно гуляет очень много людей.
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стаханов
украина
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Очевидцы об украинском ударе "Ураганами" по Стаханову и погибших беременных девушках
Корреспондент РИА Новости побывал в больнице Стаханова, где, пострадавшие от удара украинского "Урагана", рассказали подробности обстрела, во время которого погибли две беременные девушки. Мама погибшей, рассказала, что они закрывали собой младших сестёр одной их них. Всего в результате обстрела 24 человека, а том числе 8 детей были ранены, 2 девушки погибли.
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в мире, стаханов, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика
15:58 02.06.2022 (обновлено: 16:34 02.06.2022)
 
Мать погибшей при обстреле ЛНР беременной девушки рассказала о трагедии

Мать погибшей при обстреле Стаханова беременной рассказала, что девушка прикрывала сестер

Читать ria.ru в
СТАХАНОВ (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Две беременные девушки, погибшие в результате обстрела РСЗО "Ураган" города Стаханов со стороны украинских войск, погибли, закрыв собой младших сестер одной из них, рассказала журналистам мама одной из погибших девушек Оксана Авраменко.
Ранее сообщалось, что украинские войска 30 мая обстреляли город Стаханов из РСЗО "Ураган". В результате обстрела погибли две беременные женщины, получили ранения 24 человека, из них восемь детей.
"У меня трое детей, старшую мы сегодня хоронили, она была беременная на шестом месяце, она закрыла собой своих сестер", - рассказала мама погибшей девушки Оксана Авраменко.
По словам детей, гуляющих возле школы, также закрывала собой подруга дочери, которая находилась на девятом месяце беременности и должна была рожать первого июля. Обе девушки погибли. Оксана уточнила, что в районе школы, куда ударили кассеты РСЗО "Ураган", обычно гуляет очень много людей.
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 21:59Специальная военная операция на Украине
СК расследует дело о гибели двух беременных из-за обстрела Стаханова в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтахановУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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