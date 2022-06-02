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Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/obstrel-1792520956.html
Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки почти 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погиб один мирный житель, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:08
2022-06-02T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Украинские войска за сутки почти 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погиб один мирный житель, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 68 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.). &lt;...&gt; (Выпущено. — Прим. ред.) 485 единиц различных боеприпасов. &lt;...&gt; За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке", — говорится в записи в Telegram-канале представительства.Ранения разной степени тяжести получили 17 человек, в том числе мальчик 2012 года рождения.Отмечается, что были повреждены 32 домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке (Калининский район, поселок Никитовка, поселок Гольмовский), Макеевке и Минеральном, а также 19 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220601/postradavshie-1792491769.html
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в мире, украина, днр
09:08 02.06.2022 (обновлено: 10:03 02.06.2022)
 
Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска за сутки 68 раз обстреляли территорию республики

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Украинские войска за сутки почти 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погиб один мирный житель, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 68 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.). <...> (Выпущено. — Прим. ред.) 485 единиц различных боеприпасов. <...> За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке", — говорится в записи в Telegram-канале представительства.
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Ранения разной степени тяжести получили 17 человек, в том числе мальчик 2012 года рождения.
Отмечается, что были повреждены 32 домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке (Калининский район, поселок Никитовка, поселок Гольмовский), Макеевке и Минеральном, а также 19 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, уже существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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