09:08 02.06.2022 (обновлено: 10:03 02.06.2022)
Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска за сутки 68 раз обстреляли территорию республики
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Украинские войска за сутки почти 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погиб один мирный житель, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 68 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.). <...> (Выпущено. — Прим. ред.) 485 единиц различных боеприпасов. <...> За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке", — говорится в записи в Telegram-канале представительства.
Ранения разной степени тяжести получили 17 человек, в том числе мальчик 2012 года рождения.
Отмечается, что были повреждены 32 домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке (Калининский район, поселок Никитовка, поселок Гольмовский), Макеевке и Минеральном, а также 19 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".