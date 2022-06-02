https://ria.ru/20220602/obstrel-1792520956.html

Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки почти 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погиб один мирный житель, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:08

2022-06-02T09:08

2022-06-02T10:03

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Украинские войска за сутки почти 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погиб один мирный житель, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 68 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.). <...> (Выпущено. — Прим. ред.) 485 единиц различных боеприпасов. <...> За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке", — говорится в записи в Telegram-канале представительства.Ранения разной степени тяжести получили 17 человек, в том числе мальчик 2012 года рождения.Отмечается, что были повреждены 32 домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке (Калининский район, поселок Никитовка, поселок Гольмовский), Макеевке и Минеральном, а также 19 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220601/postradavshie-1792491769.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр