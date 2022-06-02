https://ria.ru/20220602/obschiny-1792640962.html

Глава Русской старообрядческой церкви опроверг слухи о расколе с украинцами

Глава Русской старообрядческой церкви опроверг слухи о расколе с украинцами - РИА Новости, 02.06.2022

Глава Русской старообрядческой церкви опроверг слухи о расколе с украинцами

Старообрядческий архиепископ Киевский и всея Украины Никодим (Ковалев) подтвердил, что староверы Украины и России остаются в общем культурном пространстве, а... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:49

2022-06-02T14:49

2022-06-02T14:49

религия

иисус христос

украина

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Старообрядческий архиепископ Киевский и всея Украины Никодим (Ковалев) подтвердил, что староверы Украины и России остаются в общем культурном пространстве, а слухи о провозглашении архиепископией в Киеве автокефалии (церковной независимости) неверны, рассказал РИА Новости митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилий (Титов).Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано обращение священников Киевской и всея Украины архиепископии РПСЦ к ее главе митрополиту Корнилию, главе Русской православной старообрядческой церкви в Румынии (РПСЦР) архиепископу Белокриницкому и Бухарестскому Леонтию (Изоту), а также епископату, духовенству, монашествующим и мирянам. В нем они просят рассмотреть вопрос об автокефалии Киевской архиепископии. Руководитель Музейно-библиотечно-архивного отдела Московской митрополии РПСЦ священник Алексей Лопатин подтвердил РИА Новости его подлинность."Недавно у меня был разговор с предстоятелем Киевской и всея Украины архиепископии владыкой Никодимом: он говорит, что мы молимся, что мы – общее духовное пространство. Действительно, нас ни политические, ни экономические границы не разделяют: мы – единое тело Христово, Господь Иисус Христос – наш глава, и мы едины. Владыка Никодим подтвердил: мы молимся за вас, так что мы просто ждем какого-то разрешения того, что будет на Украине", – сказал РИА Новости митрополит Корнилий, выразив надежду на благое разрешение украинского конфликта.Слухи об уже состоявшейся автокефалии Киевской архиепископии, считает он, "это выдача желаемого за действительное".Он добавил, что провести собор объединяющей и украинских, и молдавских, и румынских староверов Белокриницкой старообрядческой иерархии в настоящее время не представляется возможным.Архиепископ Никодим (Ковалев) возглавляет Киевскую архиепископию с 11 декабря 2016 года.Согласно информации сайта РПСЦ, ее Освященный собор 17-19 октября 2017 года РПСЦ утвердил за Киевской и Балтской епархией статус архиепископии. 21 октября 2015 года Освященный собор признал окормление Крыма, архиереем Киевской и всея Украины епархии "практически невозможным" и поручил его митрополиту Московскому и всея Руси.

https://ria.ru/20220601/raskol-1792368018.html

https://ria.ru/20210918/imuschestvo-1750702752.html

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иисус христос, украина