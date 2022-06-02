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Глава Русской старообрядческой церкви опроверг слухи о расколе с украинцами
Глава Русской старообрядческой церкви опроверг слухи о расколе с украинцами - РИА Новости, 02.06.2022
Глава Русской старообрядческой церкви опроверг слухи о расколе с украинцами
Старообрядческий архиепископ Киевский и всея Украины Никодим (Ковалев) подтвердил, что староверы Украины и России остаются в общем культурном пространстве, а... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:49
2022-06-02T14:49
2022-06-02T14:49
религия
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украина
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Старообрядческий архиепископ Киевский и всея Украины Никодим (Ковалев) подтвердил, что староверы Украины и России остаются в общем культурном пространстве, а слухи о провозглашении архиепископией в Киеве автокефалии (церковной независимости) неверны, рассказал РИА Новости митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилий (Титов).Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано обращение священников Киевской и всея Украины архиепископии РПСЦ к ее главе митрополиту Корнилию, главе Русской православной старообрядческой церкви в Румынии (РПСЦР) архиепископу Белокриницкому и Бухарестскому Леонтию (Изоту), а также епископату, духовенству, монашествующим и мирянам. В нем они просят рассмотреть вопрос об автокефалии Киевской архиепископии. Руководитель Музейно-библиотечно-архивного отдела Московской митрополии РПСЦ священник Алексей Лопатин подтвердил РИА Новости его подлинность."Недавно у меня был разговор с предстоятелем Киевской и всея Украины архиепископии владыкой Никодимом: он говорит, что мы молимся, что мы – общее духовное пространство. Действительно, нас ни политические, ни экономические границы не разделяют: мы – единое тело Христово, Господь Иисус Христос – наш глава, и мы едины. Владыка Никодим подтвердил: мы молимся за вас, так что мы просто ждем какого-то разрешения того, что будет на Украине", – сказал РИА Новости митрополит Корнилий, выразив надежду на благое разрешение украинского конфликта.Слухи об уже состоявшейся автокефалии Киевской архиепископии, считает он, "это выдача желаемого за действительное".Он добавил, что провести собор объединяющей и украинских, и молдавских, и румынских староверов Белокриницкой старообрядческой иерархии в настоящее время не представляется возможным.Архиепископ Никодим (Ковалев) возглавляет Киевскую архиепископию с 11 декабря 2016 года.Согласно информации сайта РПСЦ, ее Освященный собор 17-19 октября 2017 года РПСЦ утвердил за Киевской и Балтской епархией статус архиепископии. 21 октября 2015 года Освященный собор признал окормление Крыма, архиереем Киевской и всея Украины епархии "практически невозможным" и поручил его митрополиту Московскому и всея Руси.
https://ria.ru/20220601/raskol-1792368018.html
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иисус христос, украина
Глава Русской старообрядческой церкви опроверг слухи о расколе с украинцами
Глава РПСЦ: речи о расколе с украинскими общинами не идет
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Старообрядческий архиепископ Киевский и всея Украины Никодим (Ковалев) подтвердил, что староверы Украины и России остаются в общем культурном пространстве, а слухи о провозглашении архиепископией в Киеве автокефалии (церковной независимости) неверны, рассказал РИА Новости митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилий (Титов).
Ранее в ряде Telegram
-каналов было опубликовано обращение священников Киевской и всея Украины
архиепископии РПСЦ к ее главе митрополиту Корнилию, главе Русской православной старообрядческой церкви в Румынии (РПСЦР) архиепископу Белокриницкому и Бухарестскому Леонтию (Изоту), а также епископату, духовенству, монашествующим и мирянам. В нем они просят рассмотреть вопрос об автокефалии Киевской архиепископии. Руководитель Музейно-библиотечно-архивного отдела Московской митрополии РПСЦ священник Алексей Лопатин
подтвердил РИА Новости его подлинность.
"Недавно у меня был разговор с предстоятелем Киевской и всея Украины архиепископии владыкой Никодимом: он говорит, что мы молимся, что мы – общее духовное пространство. Действительно, нас ни политические, ни экономические границы не разделяют: мы – единое тело Христово, Господь Иисус Христос
– наш глава, и мы едины. Владыка Никодим подтвердил: мы молимся за вас, так что мы просто ждем какого-то разрешения того, что будет на Украине", – сказал РИА Новости митрополит Корнилий, выразив надежду на благое разрешение украинского конфликта.
Слухи об уже состоявшейся автокефалии Киевской архиепископии, считает он, "это выдача желаемого за действительное".
Он добавил, что провести собор объединяющей и украинских, и молдавских, и румынских староверов Белокриницкой старообрядческой иерархии в настоящее время не представляется возможным.
Архиепископ Никодим (Ковалев) возглавляет Киевскую архиепископию с 11 декабря 2016 года.
Согласно информации сайта РПСЦ, ее Освященный собор 17-19 октября 2017 года РПСЦ утвердил за Киевской и Балтской епархией статус архиепископии. 21 октября 2015 года Освященный собор признал окормление Крыма, архиереем Киевской и всея Украины епархии "практически невозможным" и поручил его митрополиту Московскому и всея Руси.