Фальков заявил о постепенном переходе России к новой системе образования

"В этом году и в следующем, контрольные цифры приема уже распределили и какие-то изменения противопоказаны… есть процедура открытия новых образовательных программ, и практика показывает, что это все (создается - ред.) достаточно быстро. Главное задать вектор, направление и целеполагание… в ближайшие несколько лет спокойно, без резких изменений", - сказал Фальков журналистам.