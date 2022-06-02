Рейтинг@Mail.ru
Фальков заявил о постепенном переходе России к новой системе образования - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/obrazovanie-1792705014.html
Фальков заявил о постепенном переходе России к новой системе образования
Фальков заявил о постепенном переходе России к новой системе образования - РИА Новости, 02.06.2022
Фальков заявил о постепенном переходе России к новой системе образования
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:56
2022-06-02T17:59
общество
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733464185_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_cee923d2100596c2b94eb1457af7a2b3.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования.Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".
https://ria.ru/20220518/sotrudnichestvo-1789224478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733464185_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2df1a7820ba8c2ee01753f074bc641a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование, навигатор абитуриента
17:56 02.06.2022 (обновлено: 17:59 02.06.2022)
 
Фальков заявил о постепенном переходе России к новой системе образования

Фальков заявил, что Россия перейдет к новой системе образования в ближайшие несколько лет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования.
"В этом году и в следующем, контрольные цифры приема уже распределили и какие-то изменения противопоказаны… есть процедура открытия новых образовательных программ, и практика показывает, что это все (создается - ред.) достаточно быстро. Главное задать вектор, направление и целеполагание… в ближайшие несколько лет спокойно, без резких изменений", - сказал Фальков журналистам.
Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 13:46
Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)ОбразованиеНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала