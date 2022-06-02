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Фальков заявил о постепенном переходе России к новой системе образования
Фальков заявил о постепенном переходе России к новой системе образования - РИА Новости, 02.06.2022
Фальков заявил о постепенном переходе России к новой системе образования
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:56
2022-06-02T17:56
2022-06-02T17:59
общество
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования.Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".
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общество, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование, навигатор абитуриента
17:56 02.06.2022 (обновлено: 17:59 02.06.2022)
Фальков заявил о постепенном переходе России к новой системе образования
Фальков заявил, что Россия перейдет к новой системе образования в ближайшие несколько лет