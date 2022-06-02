https://ria.ru/20220602/obespechenie-1792618213.html

Минцифры предложило увеличить расходы госкомпаний на отечественное ПО

Минцифры предложило увеличить расходы госкомпаний на отечественное ПО - РИА Новости, 02.06.2022

Минцифры предложило увеличить расходы госкомпаний на отечественное ПО

Минцифры РФ предлагает внести изменения в рекомендации по цифровизации госкомпаний, в частности, нормативно закрепить увеличение совокупных расходов на... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:38

2022-06-02T13:38

2022-06-02T13:38

экономика

россия

роснефть

шереметьево (аэропорт)

роснефтегаз

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает внести изменения в рекомендации по цифровизации госкомпаний, в частности, нормативно закрепить увеличение совокупных расходов на отечественное программное обеспечение до 80%, сообщил замглавы министерства Максим Паршин на конференции ЦИПР-2022."Мы обсуждаем внесение изменений в методические рекомендации по цифровой трансформации, в частности, нормативное закрепление показателей, которыми мы руководствовались в диалоге с госкомпаниями. Мы предлагаем закрепить нормативно увеличение как минимум в два раза расходов на IT, в полтора раза - расходов на ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), включая инфраструктуру", - сказал Паршин.Он пояснил, что на российское ПО должно приходиться минимум 80% расходов госкомпаний на IT, причем 70% такого программного обеспечения должно закупаться у внешних разработчиков и лишь 30% может быть разработано внутри госкомпании.Замминистра напомнил, что с 1 января 2025 года на объектах критической инфраструктуры будет действовать запрет на покупку иностранного ПО независимо от страны происхождения. Исходя из этого, в Минцифры предложили внести уточнения в стратегию цифровой трансформации, касающуюся госкомпаний. Кроме того, Паршин уточнил, что из 62 компаний лишь 9 не представили проект стратегии в Минцифры России. В их число вошли "Роснефть", аэропорт "Шереметьево", "Первый канал" и "Роснефтегаз".В рамках цифровой трансформации планируется закрепить 100% переход на отечественное ПО, а также расширить список компаний, которые должны перейти на него. На данный момент методические рекомендации не распространяются на "Росатом", Сбер и "Роскосмос", однако, по словам Паршина, последняя корпорация захотела участвовать в программе цифровизации.Министерство цифрового развития на прошлой неделе сообщило о плане замены до 1 августа зарубежных компьютерных программ для госорганов на отечественные. В частности, "Гостех" совместно с "Гособлаком" разработает типовые облачные решения, чтобы сотрудники госведомств могли свободно перенести данные с иностранных платформ.

https://ria.ru/20220531/ekomonitoring-1792199856.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, роснефть, шереметьево (аэропорт), роснефтегаз, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)