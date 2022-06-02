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ОАЭ вакцинировали от коронавируса всех жителей страны
ОАЭ вакцинировали от коронавируса всех жителей страны - РИА Новости, 02.06.2022
ОАЭ вакцинировали от коронавируса всех жителей страны
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вакцинировали от коронавируса 100% населения страны, сообщило в четверг Эмиратское агентство новостей WAM со ссылкой на... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:05
2022-06-02T13:05
2022-06-02T13:10
распространение коронавируса
в мире
оаэ
персидский залив
африка
коронавирус covid-19
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ДОХА, 2 июн - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вакцинировали от коронавируса 100% населения страны, сообщило в четверг Эмиратское агентство новостей WAM со ссылкой на минздрав страны."Достигнута желаемая цель национальной кампании по вакцинации от COVID-19, объявляется о завершении вакцинации 100% населения и иммунизации целевых групп в стране", - говорится в сообщении минздрава.Там отметили, что министерство здравоохранения и общественного развития ОАЭ работало над предоставлением вакцины от COVID-19 всем членам общества, стремясь достичь приобретенного иммунитета, полученного в результате вакцинации, что, в свою очередь, способствует снижению количества случаев и борьбе с коронавирусом.После начала этого года число заболевших коронавирусом в ОАЭ и во всем регионе Персидского залива заметно снизилось. Однако в конце мая в Эмираты был завезен из Африки новый вирус - оспа обезьян. За восемь дней число заболевших этой оспой в стране увеличилось до восьми человек, хотя инфицированных немедленно помещают на карантин в лечебных учреждениях на 21 день, на домашней изоляции в это время находятся их близкие контакты.
https://ria.ru/20220601/kipr-1792225044.html
https://ria.ru/20220531/revaktsinatsiya-1791920514.html
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в мире, оаэ, персидский залив, африка, коронавирус covid-19
13:05 02.06.2022 (обновлено: 13:10 02.06.2022)
ОАЭ вакцинировали от коронавируса всех жителей страны
Минздрав ОАЭ: в стране от коронавируса вакцинировали сто процентов населения