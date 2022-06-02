https://ria.ru/20220602/nomer-1792502697.html

Россиян предупредили о мошеннической схеме со сменой номера телефона

Россиян предупредили о мошеннической схеме со сменой номера телефона - РИА Новости, 02.06.2022

Россиян предупредили о мошеннической схеме со сменой номера телефона

Мошенники в России активно используют очередную схему обмана – жертве звонят "из банка" и просят продиктовать личные данные – якобы в связи с тем, что была... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T03:05

2022-06-02T03:05

2022-06-02T03:05

общество

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мошенники в России активно используют очередную схему обмана – жертве звонят "из банка" и просят продиктовать личные данные – якобы в связи с тем, что была отправлена заявка на смену привязанного к счету номера телефона, убедился корреспондент РИА Новости. Наличие легенды подтвердила агентству директор фонда "За права заемщиков", руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева, уточнив, что подобных случаев и правда стало больше, однако лишь на коротком отрезке – в целом такая уловка популярна уже многие годы.Журналисту агентства поступил звонок якобы от сотрудника банка, который попросил подтвердить заявку на замену номера телефона, к которому привязан банковский счет. Журналист прервал разговор и сам перезвонил в кредитную организацию, где ему заявили, что он столкнулся с мошенниками. Как отметила Лазарева, легенда о звонках от имени службы безопасности банка по поводу смены номера телефона или "финансового номера" является одной из самых распространенных среди телефонных мошенников.Как правило, в этой схеме жертве поступает звонок якобы от имени банка, и диалог начинает робот. Таким образом злоумышленники оптимизируют процессы и подключают к обработке живого социального инженера, когда жертва потенциально вовлечена и обеспокоена ситуацией, сообщила Лазарева.Под предлогом подтверждения заявки на смену номера, привязанного к счету, жертву просят сказать "да" или "нет", а затем, вне зависимости от ответа, к диалогу подключается оператор, который обещает устранить проблему и заблокировать попытки несанкционированного доступа к счету. "Дальше все по стандартному сценарию: "Сейчас вам поступит смс/уведомление, продиктуйте мне цифры". Ну, а заканчивается все списанием денег со счета или карты", - отметила эксперт.Она добавила, что самым надежным способом защиты в этой ситуации является прекращение разговора и самостоятельное обращение в банк по номеру телефона, который указан на обороте карты или в договоре на обслуживание.

https://ria.ru/20220601/moshenniki-1792247787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия