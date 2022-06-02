https://ria.ru/20220602/neverov-1792598557.html

Путин продлил начальнику управления президента Неверову срок госслужбы

Путин продлил начальнику управления президента Неверову срок госслужбы - РИА Новости, 02.06.2022

Путин продлил начальнику управления президента Неверову срок госслужбы

Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы до июня 2023 года начальнику управления президента РФ по внешней политике Игорю Неверову, соответствующее РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:46

2022-06-02T12:46

2022-06-02T13:27

политика

россия

владимир путин

игорь неверов

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы до июня 2023 года начальнику управления президента РФ по внешней политике Игорю Неверову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 20 июня 2023 года начальнику управления президента РФ по внешней политике Неверову Игорю Святославовичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220602/kurenkov-1792594973.html

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Владимир Лаврентьев

политика, россия, владимир путин, игорь неверов