https://ria.ru/20220602/neverov-1792598557.html
Путин продлил начальнику управления президента Неверову срок госслужбы
Путин продлил начальнику управления президента Неверову срок госслужбы - РИА Новости, 02.06.2022
Путин продлил начальнику управления президента Неверову срок госслужбы
Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы до июня 2023 года начальнику управления президента РФ по внешней политике Игорю Неверову, соответствующее РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:46
2022-06-02T12:46
2022-06-02T13:27
политика
россия
владимир путин
игорь неверов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы до июня 2023 года начальнику управления президента РФ по внешней политике Игорю Неверову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 20 июня 2023 года начальнику управления президента РФ по внешней политике Неверову Игорю Святославовичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220602/kurenkov-1792594973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, игорь неверов
12:46 02.06.2022 (обновлено: 13:27 02.06.2022)
Путин продлил начальнику управления президента Неверову срок госслужбы
Путин продлил начальнику управления президента Неверову срок госслужбы до июня 2023 года